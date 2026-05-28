Soitec remet les puces sous tension, Reinet passe dans le rouge

Soitec rallume la cote des semi-conducteurs avec des ventes moins mauvaises que prévu, un free cash-flow positif et l'élan du Photonics-SOI dans l'IA. A l'autre bout du marché, Reinet décroche après une perte nette, malgré des revenus en nette hausse. Entre les deux, LDC savoure un exercice record, tandis qu'Adyen et BT Group restent sous pression.

Actions en hausse

Soitec ( 13%) : le spécialiste des matériaux pour semi-conducteurs rallume le courant malgré un chiffre d'affaires annuel en baisse de 34%, à 592 MEUR. Le marché retient des ventes au-dessus des attentes, un free cash-flow redevenu positif à 63 MEUR et l'élan du Photonics-SOI dans les data centers IA.

LDC ( 5%) : le volailler français prend de la hauteur après un exercice record, avec un chiffre d'affaires en hausse de 15,2%, à 7,28 MdsEUR, et un résultat opérationnel courant bondissant de 34,5%. Le groupe relève déjà ses ambitions pour 2030-2031, avec 10 MdsEUR de revenus visés et 550 MEUR de résultat opérationnel courant.

Infineon ( 3%) : le fabricant allemand de semi-conducteurs profite du coup de pouce de Morgan Stanley, qui reste à surpondérer et relève nettement son objectif de cours, de 63 à 91 EUR. De quoi remettre du courant dans le dossier après les doutes récents sur la demande automobile et les marges.

STMicroelectronics ( 2%) : le franco-italien profite d'un double soutien d'analystes. Jefferies reste à l'achat et Morgan Stanley à surpondérer, avec des objectifs tous deux relevés à 74 EUR. Un coup de projecteur bienvenu sur le dossier, dans le sillage du regain d'intérêt pour les semi-conducteurs.

SAAB AB ( 2%) : le groupe de défense a conclu un accord avec le développeur de technologies de simulation CAE afin de fournir des solutions de formation et de simulation aux Forces armées canadiennes. Ce partenariat soutiendra le programme de détection et de commandement aéroporté (AEW&C), reposant sur la plateforme GlobalEye.

Kongsberg ( 2%) : le groupe norvégien de défense et de technologie pourrait valoir plus de 500 NOK par action selon Pareto, qui recommande l'achat avant la journée investisseurs de la société prévue le 10 juin. Pareto s'attend à ce que l'entreprise présente des objectifs de CA supérieurs à 100 MdsNOK.

Actions en baisse

Reinet Investment (-10%) : la société polonaise fait état d'une perte nette de 247 MEUR, à comparer avec le bénéfice de 795 MEUR réalisé lors de l'exercice précédent. Pour autant les revenus progressent à 2 648 MEUR contre 1 004 MEUR un an plus tôt.

Adyen (-3%) : la fintech néerlandaise Adyen a annoncé le départ de son directeur financier pour le 31 août prochain. En parallèle, l'entreprise

s'associe à Roller pour lancer "Roller Capital". Ce partenariat permettra d'offrir aux clients de Roller des financements rapides et flexibles, adossés aux solutions existantes d'Adyen.

Teleperformance (-3%) : la société française a annoncé les résultats de son offre de rachat d'obligations de 600 millions d'euros, lancée le 18 mai. L'opération a permis d'optimiser la structure de sa dette, malgré les inquiétudes du marché face à son poids sur le bilan.

BT Group (-3%) : le gouvernement britannique s'apprêterait à bloquer la montée au capital de l'actionnaire indien Sunil Bharti Mittal au sein du groupe. Londres prévoit de fixer un seuil de participation à 24,95%, soit juste en dessous du niveau qui déclencherait un examen formel de Bharti Enterprise.