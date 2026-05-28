Pierre et Vacances-Center Parcs publie une perte nette au premier semestre

Le directeur général de Pierre et Vacances-Center Parcs, Franck Gervais, à Chantilly, le 11 janvier 2024. ( POOL / LUDOVIC MARIN )

Le groupe Pierre et Vacances-Center Parcs (PVCP) a publié jeudi une perte nette de 101,4 millions d'euros au premier semestre de son exercice décalé (octobre à fin mars), mais il table sur une croissance annuelle.

"La saisonnalité des activités du groupe au 1er semestre de l'exercice conduit structurellement à un résultat opérationnel déficitaire sur la période", explique-t-il dans son communiqué, le chiffre d'affaires de la saison d'hiver étant "structurellement plus faible que celui réalisé sur la saison été, alors que la majeure partie des charges d'exploitation, comme les salaires et les loyers, sont linéaires sur l'année".

L'an dernier à la même période, il avait enregistré une perte nette de 102 millions d'euros.

PVCP a notamment fait état de la hausse de la TVA à taux réduit aux Pays-Bas et en Belgique, qui a pénalisé à hauteur de 3,2 millions d’euros l'excédent brut d'exploitation (Ebitda) de Center Parcs sur cette période.

Mais, à base comparable, l'Ebitda ajusté de PVCP s'améliore de plus de 12,5 millions d’euros par rapport au 1er semestre 2024/2025, bénéficiant à la fois de la croissance de l'activité et de la réalisation d’économies complémentaires, fait valoir l'entreprise.

Compte tenu des réservations touristiques à date sur le second semestre, elle anticipe une croissance de ses performances annuelles, et confirme son objectif d'Ebitda ajusté de 185 millions d'euros sur l'exercice annuel.

Le groupe avait annoncé en avril avoir engrangé au premier semestre un chiffre d'affaires de 788,3 millions d'euros, en hausse de 3% sur un an.

Pierre et Vacances-Center Parcs, qui détient aussi les marques Maeva et Adagio, avait indiqué en juin 2025 engager une revue stratégique et n'excluait pas que cela aboutisse à des évolutions actionnariales.

Endetté et en difficulté à cause du Covid, PVCP s'était restructuré en 2022, faisant entrer un trio d'investisseurs, Alcentra, Fidera et Atream.

"Le groupe poursuit les discussions et communiquera sur l'issue de sa revue stratégique dans les semaines à venir", dit-il dans son communiqué, jeudi.