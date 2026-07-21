TotalEnergies-Décision finale d’investissement pour le projet Umm Shaif Gas Cap aux EAU

TotalEnergies TTEF.PA a annoncé mardi la décision finale d’investissement pour le développement du projet Umm Shaif Gas Cap au sein de la concession offshore Umm Shaif et Nasr, qui permettra de produire plus de 600 millions de pieds cubes de gaz par jour d'ici 2030.

Selon un communiqué de la major française, ce projet aux Émirats arabes unis a le potentiel de porter à l’avenir la production de gaz jusqu’à 1,5 milliard de pieds cubes par jour.

TotalEnergies détient une participation de 20% dans la concession offshore Umm Shaif et Nasr, aux côtés d’ADNOC (60%), CNPC (10%) et ENI (10%).

(Rédigé par Etienne Breban, édité par Augustin Turpin)