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Lockheed Martin s'allie à Venus Aerospace autour des frappes de précision
information fournie par Zonebourse 21/07/2026 à 16:36

Le groupe de défense américain veut évaluer le technologie "RDRE", soit un nouveau type de propulsion pour les frappes, afin d'accélérer son passage des essais en vol vers des applications opérationnelles pour les missiles de longue portée.

Lockheed Martin annonce la signature d'un accord de développement technologique avec Venus Aerospace afin d'évaluer et de faire progresser la technologie de moteur-fusée à détonation rotative (RDRE) pour de futures capacités de frappes de précision à longue portée.

Cette collaboration associe la technologie de propulsion de Venus Aerospace, déjà testée en vol, au savoir-faire de Lockheed Martin dans le développement, l'intégration et l'industrialisation de systèmes de défense. Concrètement, cette technologie utilise des ondes de détonation continues plutôt qu'une combustion subsonique classique.

Les deux entreprises étudieront le potentiel de cette architecture de propulsion pour accroître la portée, la vitesse et la flexibilité opérationnelle des futurs systèmes de frappe.

Selon les deux partenaires, le RDRE pourrait améliorer l'efficacité de la propulsion tout en réduisant la complexité des moteurs. L'objectif est d'évaluer son intégration dans des applications de missiles répondant aux exigences opérationnelles des forces armées américaines.

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