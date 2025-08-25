 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
7 930,32
-0,49%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

TotalEnergies: début de stockage de CO2 à Northern Lights
information fournie par Cercle Finance 25/08/2025 à 09:12

(Zonebourse.com) - TotalEnergies , Equinor et Shell annoncent que les premiers volumes de CO2 ont été transportés par navire depuis l'usine de ciment de Heidelberg Materials à Brevik, en Norvège, jusque dans les installations de Northern Lights à Øygarden.

Les trois partenaires de Northern Lights, premier projet commercial de transport et de stockage de CO2 au monde, ont ensuite été injectés à 2.600 mètres sous le fond marin, dans les infrastructures de stockage situées à 100 km au large de la côte ouest de la Norvège.

'Le démarrage des opérations de Northern Lights propulse le secteur du CCS (captage et stockage du carbone) dans une nouvelle phase en Europe', commente Arnaud Le Foll, directeur new business - neutralité carbone de TotalEnergies.

La première phase du projet, d'une capacité de 1,5 Mt CO2/an, a été entièrement réservée par des clients. La décision finale d'investissement de la seconde phase, annoncée en mars dernier, doit porter la capacité du projet à plus de 5 Mt CO2/an à partir de 2028.

Pétrole et parapétrolier

Valeurs associées

TOTALENERGIES
54,2900 EUR Euronext Paris -0,62%
Copyright (c) 2025 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.

1 commentaire

  • 09:33

    On en parle pas au JT de 20h, dommage

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank