TotalEnergies: début de stockage de CO2 à Northern Lights

(Zonebourse.com) - TotalEnergies , Equinor et Shell annoncent que les premiers volumes de CO2 ont été transportés par navire depuis l'usine de ciment de Heidelberg Materials à Brevik, en Norvège, jusque dans les installations de Northern Lights à Øygarden.



Les trois partenaires de Northern Lights, premier projet commercial de transport et de stockage de CO2 au monde, ont ensuite été injectés à 2.600 mètres sous le fond marin, dans les infrastructures de stockage situées à 100 km au large de la côte ouest de la Norvège.



'Le démarrage des opérations de Northern Lights propulse le secteur du CCS (captage et stockage du carbone) dans une nouvelle phase en Europe', commente Arnaud Le Foll, directeur new business - neutralité carbone de TotalEnergies.



La première phase du projet, d'une capacité de 1,5 Mt CO2/an, a été entièrement réservée par des clients. La décision finale d'investissement de la seconde phase, annoncée en mars dernier, doit porter la capacité du projet à plus de 5 Mt CO2/an à partir de 2028.





