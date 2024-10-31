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TotalEnergies-De $1,5 à 2 mds de dividendes de Novatek et Yamal bloqués en Russie-PDG
information fournie par Reuters 31/10/2024 à 13:42

Patrick Pouyanné, le PDG de TotalEnergies TTEF.PA , a déclaré jeudi lors d’une conférence avec les analystes :

* TOTALENERGIES TRAVAILLE TOUJOURS SUR LE FINANCEMENT DE SON PROJET DE GNL AU MOZAMBIQUE, ATTEND LE FEU VERT D’AGENCES DE CRÉDIT DE PAYS DU G7

* LES DÉPENSES D’INVESTISSEMENTS POURRAIENT ÊTRE AJUSTÉES À LA BAISSE AVEC UN BARIL DU PÉTROLE À 50 OU 60 $

* LE RATIO D’ENDETTEMENT DEVRAIT REVENIR AUTOUR DE 11-12% D’ICI LA FIN DE L’ANNÉE

* TOTALENERGIES S'ATTEND À PROCÉDER À DES CESSIONS DANS LES RENOUVELABLES

* TOTALENERGIES CONTINUERA DE TRANSFORMER SES RAFFINERIES EN EUROPE POUR LES ADAPTER AUX CONDITIONS DE MARCHÉ

* LA MARGE BRUTE D’AUTOFINANCEMENT POUR 2024 EST DÉSORMAIS ATTENDUE AUTOUR DE $31 MDS AU LIEU DE 34 MDS PRÉCÉDEMMENT

* ENVIRON $1,5 À 2 MDS DE DIVIDENDES DE NOVATEK ET YAMAL SONT BLOQUÉS EN RUSSIE

Pour plus de détails, cliquez sur TTEF.PA

(Reportage Benjamin Mallet)

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