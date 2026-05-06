information fournie par Reuters • 06/05/2026 à 10:07

TotalEnergies-Contrat en collaboration avec Dell sur un supercalculateur haute performance

TotalEnergies SE TTEF.PA :

* CONTRAT EN COLLABORATION AVEC DELL SUR LA CONCEPTION ET L'INSTALLATION DE PANGEA 5, UN SUPERCALCULATEUR HAUTE PERFORMANCE (HPC)

* REPRÉSENTE UN INVESTISSEMENT DE PLUS DE 100 MILLIONS D'EUROS

* PANGEA 5 SERA MIS EN SERVICE DÈS 2027

Texte original nBw1l0ShRa Pour plus de détails, cliquez sur TTEF.PA

(Rédaction de Gdansk)