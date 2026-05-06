La Bourse de Paris veut voir la vie en rose

La salle de contrôle d'Euronext, société qui gère la Bourse de Paris ( AFP / ERIC PIERMONT )

La Bourse de Paris, comme les autres marchés mondiaux, laisse libre cours mercredi à son goût pour le risque et le gain avec des espoirs de détente au Moyen-Orient.

A 11h, l'indice CAC 40 progressait de 2,4%. Les investisseurs avaient déjà fait preuve d'optimisme mardi, la place parisienne ayant clôturé en hausse de 86,19 points (+1,08%), à 8.062,31 points.

Les marchés sont comme toujours suspendus aux lèvres du président américain. Donald Trump a annoncé mardi la suspension de son "Projet Liberté" d'escorte de navires dans le détroit d'Ormuz, le temps de voir si "un accord pouvait être finalisé et signé" avec l'Iran.

Ces propos ont immédiatement entraîné un recul des prix du pétrole, boussole des marchés et vecteur de risques d'inflation.

A 10H00 heure de Paris, le Brent de la mer du nord, référence du brut en Europe, reculait franchement (-3,46%) à 106.07 dollars le baril. Son équivalent américain, le WTI, repassait tout aussi nettement en dessous du seuil des 100 dollars (-4,09% à 98,09 dollars).

"La détente relative des prix de l'énergie a permis aux investisseurs de reprendre un peu de risque, alors même que la situation géopolitique reste d'une complexité extrême, entre frappes limitées, messages contradictoires et tentative de maintenir un cessez-le-feu fragile", observe l'analyste John Plassard dans sa note quotidienne pour Cité Gestion Private Bank.

"Sur le plan sectoriel, la technologie a repris le leadership, avec des valeurs comme Intel ou Amazon soutenues par des annonces stratégiques, illustrant que la thématique de l'IA reste dominante dès que le bruit géopolitique s'apaise légèrement", ajoute-t-il.

En Asie, le Kospi s'est enflammé à Séoul, terminant en hausse de 6,45%, dans un marché tiré par les valeurs technologiques.

Le géant sud-coréen Samsung est entré dans le club des capitalisations boursières supérieures à 1.000 milliards de dollars, un club inauguré en 2018 par le groupe américain Apple.

Une douzaine d'entreprises appartiennent désormais à ce cercle fermé, dont le géant américain Nvidia, première capitalisation mondiale.

Veolia, le vent en poupe

Pour autant, le champion franco-italien des semi-conducteurs STMicroelectronics subissait mercredi une correction technique (-1,16% à 48,24 euros le titre) après des semaines de hausse régulière.

Le titre du groupe français Veolia (+0,53%, 74,37 euros) ne progressait que modérément après que l'entreprise, leader mondial des services environnementaux, a publié un chiffre d'affaires en légère hausse de 1% au premier trimestre sur un an.

Au cœur d'une polémique politique en raison de ses superprofits, le géant pétrolier français TotalEnergies reculait (-1,97%, 77,74 euros), comme à chaque baisse des prix du pétrole.