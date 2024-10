TotalEnergies confiant dans ses perspectives

(AOF) - L'action TotalEnergies (+2,12% à 60,57 euros) est en tête de l'indice CAC 40 le jour de sa journée investisseurs à New York. Dans cette ville où le groupe pétrolier français souhaite se faire coter en parallèle à Paris, il a annoncé la poursuite des rachats d’actions en 2025 au même rythme que cette année, soit 2 milliards de dollars par trimestre. Dans un entretien à Bloomberg en avril dernier, le PDG, Patrick Pouyanné avait annoncé qu'il réfléchissait à une cotation principale à la Bourse de New York.

" Je pense qu'il s'agit d'une question légitime. Nous sommes confrontés à une situation où les actionnaires européens vendent ou maintiennent leur participation, et où les actionnaires américains achètent", avait-il alors déclaré. Patrick Pouyanné avait ensuite fait marche arrière après une levée de bouclier, n'envisageant plus qu'une simple cotation à Wall Street.

Le titre du géant pétrolier progresse également dans le sillage de la hausse des cours de pétrole liée à l'aggravation des tensions géopolitiques au Moyen-Orient. Hier, l'Iran a tiré près de 200 missiles sur Israël, qui devrait répliquer.

Dans le cadre sa présentation, TotalEnergies a confirmé des investissements nets entre 16 et 18 milliards de dollars par an sur la période 2025-30, dont environ 5 milliards seront consacrés aux énergies bas-carbone. La compagnie conserve cependant la flexibilité de réduire ses investissements nets de 2 milliards en cas de forte baisse des prix.

TotalEnergies gâte ses actionnaires

Grâce à sa politique d'investissement et une croissance anticipée du free cash-flow de 10 milliards de dollars à horizon 2030 (par rapport à 2024 à environnement de prix constant), le conseil d'administration a confirmé un retour à l'actionnaire à plus de 40% du cash-flow à travers les cycles.

Il devrait cependant être supérieur à 45% en 2024 : 8 milliards de dollars seront ainsi alloués aux rachats d'actions cette année, ce qui correspond à environ 5% du capital de la société.

De plus, le groupe veut poursuivre les rachats d'actions sur le même rythme, à raison de 2 milliards de dollars par trimestre en 2025 dans des conditions de marchés raisonnables, et augmenter le dividende d'au moins 5% compte tenu des rachats d'actions réalisés en 2024.

En outre, TotalEnergies a annoncé la poursuite de la mise en œuvre de "sa stratégie de transition équilibrée et rentable ancrée sur deux piliers, les hydrocarbures et l'électricité".

Le groupe dirigé par Patrick Pouyanné veut faire croître sa production globale d'énergies (pétrole, gaz, électricité, bioénergies) de 4% par an jusqu'en 2030, tout en réduisant résolument les émissions de ses opérations (réduction de 40% sur le scope 1+2 net en 2030 par rapport à 2015, et - 80% sur le méthane en 2030 par rapport à 2020).

Grâce à cette stratégie de transition, le contenu carbone moyen des ventes d'énergies de TotalEnergies baissera de 25% en 2030 par rapport à 2015.

Croissance de 3% dans les hydrocarbures

Depuis la présentation de sa stratégie de septembre 2023, TotalEnergies a dérisqué ses perspectives de croissance et de rentabilité. Il table sur une croissance d'environ 3% par an dans les hydrocarbures, principalement du GNL, grâce au lancement en 2024 de six projets majeurs (deux au Brésil, Suriname, Angola, Oman, Nigéria). Il visait auparavant une progression comprise entre 2% et 3%.

Ces projets lui permettent de dérisquer, de réhausser et d'étendre cet objectif à 2030. Sur les deux prochaines années 2025 et 2026, cette croissance sera supérieure à 3% grâce au démarrage de plusieurs projets à forte marge.

De plus, la croissance de la production d'électricité dépassera 100 TWh en 2030, dont 70% sur base renouvelables et 30% sur base flexible. Cela représentera près de 20% de la production d'énergies de la compagnie à cet horizon. En complétant activement en 2024 son modèle intégré sur ses marchés cibles dérégulés, Integrated Power progresse sur les leviers principaux qui lui permettront d'atteindre une rentabilité (ROACE) d'au moins 12% à horizon 2028-30 et d'être net cash positif dès 2028.

Le biogaz pour verdir les activités

Obtenu grâce à la décomposition des déchets, il entre dans la catégorie des énergies vertes. Il s'inscrit dans la stratégie de nombreux pays, notamment en Europe, de réduire leur dépendance aux importations d'hydrocarbures. Les groupes pétroliers ont de fortes ambitions dans le domaine, comme le révèlent deux opérations récentes. Le britannique BP a repris l'américain Archaea Energy pour 4,1 milliards de dollars. Puis, l'anglo-néerlandais, Shell, a annoncé l'acquisition du danois Nature Energy pour 2 milliards de dollars. Ces opérations affichent des niveaux de valorisation élevés, soulignant le fort potentiel du secteur. TotalEnergies avait déjà pris, en 2018, une participation dans l'américain Clean Energy Fuels Corp, dont il détient aujourd'hui 19%. Il s'est récemment allié avec Veolia pour valoriser le biométhane issu des installations de traitement des déchets.