TotalEnergies: collaboration stratégique avec Emerson information fournie par Cercle Finance • 22/07/2025 à 14:40









(Zonebourse.com) - TotalEnergies annonce une collaboration stratégique avec la division Aspen Technology d'Emerson, visant à déployer des technologies numériques avancées pour la collecte, en continu et en temps réel, des données issues de ses sites industriels.



La plateforme AspenTech Inmation d'Emerson déployée sur ces sites collectera et centralisera des millions de points de données issus des installations de la compagnie énergétiques tout en garantissant un accès unifié et sécurisé à l'information.



Ce déploiement s'étendra sur deux ans et permettra in fine à TotalEnergies d'accélérer la détection d'anomalies et dérives de performance, d'optimiser la consommation énergétique, de renforcer la sécurité des opérations, ou encore d'accélérer l'intégration de l'IA.





