TotalEnergies cède une participation non-opérée au Nigeria
information fournie par Reuters 14/01/2026 à 08:28

TotalEnergies TTEF.PA a annoncé mercredi la signature d'un accord par sa filiale EP Nigeria avec Vaaris sur la vente d'une participation non-opérée de 10% dans les licences de production de la joint-venture (JV) Renaissance au Nigeria.

Selon un communiqué du groupe, TotalEnergies EP Nigeria cédera à Vaaris sa participation de 10%, ainsi que l'ensemble des droits et obligations associées, dans 15 licences de la JV Renaissance produisant principalement du pétrole.

"TotalEnergies EP Nigeria cédera également à Vaaris sa participation de 10% dans les 3 autres licences de la JV Renaissance, produisant principalement du gaz (OML 23, 28 et 77)", ajoute le communiqué.

Elle conservera un intérêt économique entier dans ces licences qui représentent actuellement 50% de l'approvisionnement en gaz de Nigeria LNG.

(Rédigé par Mara Vîlcu, édité par Augustin Turpin)

