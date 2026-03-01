Recteur ou maire: à Clichy-sous-Bois, Olivier Klein refuse de choisir

Olivier Klein, maire sortant de Clichy-sous-Bois (Seine-Saint-Denis), lors des 20 ans de la mort de Zyed et Bouna, le 27 octobre 2025 à Clichy-sous-Bois ( AFP / Thibaud MORITZ )

Il n'entend ni délaisser sa ville, ni sacrifier son académie: Olivier Klein, maire sortant de Clichy-sous-Bois (Seine-Saint-Denis), est candidat à sa réélection sans pour autant abandonner son poste de recteur de l’académie de Strasbourg.

"Bonjour madame, comment allez-vous ? Tenez, c'est mon programme, je compte sur vous !": sous une pluie battante, Olivier Klein, barbe poivre et sel, jean et parka bleu marine sur le dos, arpente les allées du marché des Saveurs à Clichy-sous-Bois, dédié au Ramadan.

En congé sans solde de l'Académie jusqu'au second tour le 22 mars, le maire sortant se concentre sur sa campagne de réélection.

Sur le marché en bordure de Montfermeil, "Monsieur le maire", comme l'appellent les commerçants, distribue sourires et tracts en saluant certains passants par leur prénom.

Olivier Klein, qui vient de fêter ses 59 ans, dirige Clichy-sous-Bois depuis 2011, à l’exception d’une parenthèse entre 2022 et 2023 lorsqu’il était ministre délégué à la Ville.

L'ex-socialiste cumule aujourd'hui sa fonction de maire avec celle de recteur de l'Académie de Strasbourg, où il a été nommé en juin 2024, partageant sa semaine entre l'Alsace et Clichy-sous-Bois.

"Aujourd'hui, avec les visios, avec les moyens techniques que l'on a, on peut être maire et ne pas être en mairie tous les jours et heureusement", se défend l'édile, interrogé sur son emploi du temps. "Je peux vous assurer que depuis presque deux ans que je suis recteur, aucun dossier clichois n'a eu à pâtir de cette situation, ni aucun dossier strasbourgeois".

Sur le marché des Saveurs, Karim, 30 ans, (qui n'a pas voulu donner son patronyme), aimerait que le maire "reste concentré sur Clichy". "C'est lourd quand même ici", ajoute le jeune homme.

Clichy-sous-Bois, avec presque 30.000 habitants, reste la 3e ville la plus pauvre de France métropolitaine (42% de la population sous le seuil de pauvreté), malgré 20 ans de rénovation urbaine. C'est aussi un territoire marqué par la mort, en 2005, de Zyed et Bouna, deux adolescents électrocutés après une course-poursuite avec la police, et par les émeutes qui ont suivi.

"Moi, je trouve que c'est un bon maire", affirme Nazan Kaya, 46 ans, depuis son stand de lahmacun, une pizza turque. "Le travail à Clichy roule et c'est ça qui compte. Donc pour moi, il n'y a pas de problème. C'est même un plus", affirme-t-elle.

Un atout supplémentaire, c'est ce que revendique aussi l’édile, ancien professeur de physique-chimie, qui dit "se nourrir intellectuellement" de sa fonction de recteur, d’où notamment son idée de distribuer à tous les collégiens de Clichy-sous-Bois une pochette pour y déposer leur téléphone en entrant dans l’établissement.

Mais en Alsace, l'ambition du natif de Seine-Saint-Denis fait grincer des dents.

"Ce n’est pas une mission honorifique, il y a pas mal de choses à gérer, il y a assez à faire pour un recteur à temps plein", déclare à l'AFP Laurent Feisthauer, secrétaire académique CGT Educ’action.

À la rentrée 2025, quelque 316.550 élèves étaient scolarisés dans l’académie de Strasbourg et plus de 30.000 personnels y travaillaient.

"On ne le sent pas moins présent que les recteurs précédents", estime elle Géraldine Delaye, de la FSU.

Semaine à Strasbourg, week-end en banlieue parisienne: Olivier Klein maintient qu'il "arrive à faire les deux". "Et si à un moment, j'estime qu'un dossier à Clichy ou à Strasbourg prend du retard à cause de ces deux fonctions, j'en tirerai les conclusions", finit-il par lâcher.

Pour les trois prochaines semaines, Olivier Klein garde les yeux tournés uniquement vers la mairie.

"Je n’ai pas de concurrent", balaie-t-il, écartant d’un geste les quatre autres listes en lice à Clichy-sous-Bois, dont celle de son adjointe, Samira Tayebi, qui l’avait remplacé à la mairie lorsqu’il était ministre.

"J'ai un bilan, un programme, et j'ai surtout une ville qui me passionne", conclut Olivier Klein, qui, quoi qu'il arrive à Clichy, retrouvera son poste à l'Académie de Strasbourg au lendemain du second tour.