TotalEnergies cède sa part dans une coentreprise au Nigeria pour 800 millions de dollars

( Belga / JONAS ROOSENS )

TotalEnergies a annoncé mardi que sa filiale au Nigeria avait finalisé la cession de sa participation de 10% dans la coentreprise pétrolière Renaissance au consortium nigérian Vaaris, pour 800 millions de dollars (soit environ 717 millions d'euros).

Comme annoncé en janvier dernier, "TotalEnergies EP Nigeria (TEPNG) a finalisé la cession de sa participation non-opérée de 10% dans les licences de la (coentreprise) Renaissance à Vaaris pour un montant total de 800 millions de dollars", a précisé le géant français des hydrocarbures dans un communiqué.

Le groupe précise qu'il "conserve un intérêt économique entier dans les trois licences gazières" de la coentreprise Renaissance, qui représentent actuellement la moitié de l'approvisionnement en gaz de Nigeria LNG, port méthanier exportateur de gaz naturel liquéfié situé sur le golfe de Guinée, près de Port-Harcourt, dans le sud du Nigeria.

Ancienne filiale du géant britannique Shell, qui l'a cédée début 2024 à un groupe d'entreprises nigérianes, la coentreprise Renaissance exploite des hydrocarbures dans la région.