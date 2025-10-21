TotalEnergies cède sa filiale dans le conseil de développement durable
information fournie par Zonebourse 21/10/2025 à 09:21
Aux termes de l'accord, dont les termes financiers n'ont pas été dévoilés, il est prévu que TotalEnergies devienne un client majeur de Greenflex, avec lequel il va sceller un contrat de production de certificats d'économie d'énergie.
Dans un communiqué, Oteis explique de son côté qu'il prévoit de capitaliser sur l'expertise de GreenFlex en matière de conseil-environnemental et sociétal, de performances énergétiques et bas-carbone et de financement de la transition énergétique afin de créer un nouvel acteur de référence qui proposera une 'offre complète'.
Basé en région parisienne, Oteis emplois aujourd'hui plus de 800 salariés et compte une trentaine d'agences en France et en Europe.
Le groupe, qui a connu une forte croissance ces dernières années, exerce dans plusieurs domaines allant du bâtiment à l'eau et l'aménagement, en passant par les infrastructures et l'industrie.
Valeurs associées
|52,6700 EUR
|Euronext Paris
|+0,32%
A lire aussi
-
Le dispositif alerte enlèvement a été déclenché mardi pour retrouver un garçon diabétique de 13 ans enlevé lundi soir dans un foyer de Haute-Vienne, et son père a été placé en garde à vue, selon une source proche du dossier. "Rayan, 13 ans, de type nord-africain, ... Lire la suite
-
La nouvelle mesure du "R-PASS", imposée à la fois aux entreprises locales et étrangères en raison, entrera en vigueur en 2027. Les contours de la taxe poids-lourds bientôt appliquée en Alsace se précisent. Les camions empruntant les grands axes routiers alsaciens ... Lire la suite
-
Repsol annonce la signature d'un accord inédit de 8 ans avec Norwegian Cruise Line Holdings (NCLH) pour la fourniture de carburants marins renouvelables au port de Barcelone. À partir de la saison 2026, le groupe livrera des biocarburants, puis du méthanol renouvelable ... Lire la suite
-
(AOF) - OVHcloud flanche de 15,42% à 9,465 euros après avoir dévoilé des prévisions de croissance plus faibles qu'attendu pour l'exercice 2025-2026. Le spécialiste européen du cloud anticipe un ralentissement de la croissance de ses revenus organiques, qui devrait ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer