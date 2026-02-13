TF1 sous pression en bourse sur fond de contexte morose
"Sans surprise, la tendance publicitaire a été difficile au quatrième trimestre (-9%) et l'EBITA 2025 ressort légèrement inférieur, malgré une solide gestion de la base de coûts", introduit Oddo BHF, qui maintient sa recommandation neutre sur le titre tout en abaissant son objectif de cours, à 10EUR contre 11 EUR précédemment.
Selon le bureau d'études, TF1 a communiqué sur une année 2026 très compliquée pour la TV linéaire, ce qui devrait conduire à une marge opérationnelle en baisse et sous 10% (8,6%). "Le momentum reste difficile, même si le début d'année apparaît légèrement meilleur que le quatrième trimestre. Notre estimation de BPA 2026 est revue en baisse de 30%", poursuit Oddo BHF ajoutant que le principal catalyseur reste toutefois un rapprochement total ou partiel avec M6, aujourd'hui impossible pour des raisons réglementaires.
"Une évolution demeure néanmoins possible et doit être suivie. La situation de cash net (environ un tiers de la capitalisation boursière) amortit les effets négatifs en termes de valorisation", conclut-il.
Alphavalue qualifie le quatrième trimestre de "catastrophique" dans l'activité broadcasting et n'entrevoit aucune amélioration significative en 2026.
Le groupe audiovisuel annonce avoir atteint ses objectifs révisés pour 2025 dans un environnement publicitaire resté difficile. Le chiffre d'affaires annuel de TF1 est ressorti à 2,297 MdEUR (-2,5% sur un an), contre un consensus qui ciblait 2,317 MdEUR.
Le ROC des activités s'établit à 252 MEUR, très légèrement inférieur au consensus (253 MEUR).
Les revenus publicitaires de la plateforme TF1 ont progressé de 35,8%, confirmant la montée en puissance du streaming dans le modèle du groupe. En télévision linéaire, TF1 a gagné des parts de marché, ce qui a permis d'atténuer le fort repli du marché publicitaire, particulièrement marqué au quatrième trimestre.
Studio TF1 affiche également une bonne dynamique, avec une croissance de 9,2%, renforcée par la contribution de Johnson Production Group.
La rentabilité est restée solide, avec une marge des activités de 11%, conforme aux objectifs annoncés. La situation financière s'est encore renforcée, le groupe affichant un excédent financier net de 515 MEUR.
Le conseil d'administration proposera le versement d'un dividende de 0,63 EUR par action, en hausse de 5% par rapport à l'an dernier.
Côté perpsectives, TF1 aborde 2026 avec l'ambition de poursuivre l'accélération de sa transformation digitale. Dans un marché publicitaire en mutation rapide, marqué par l'évolution des usages et une conjoncture macro-économique et politique instable, la publicité linéaire devrait demeurer sous forte pression en 2026. Dans cette phase de transition vers le digital, TF1 indique vouloir préserver sa marge des activités, hors éléments exceptionnels, afin d'accompagner cette transformation sans dégrader sa rentabilité.
