Moderna en hausse après un chiffre d'affaires du T4 supérieur aux prévisions

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

13 février - ** Les actions du fabricant de vaccins Moderna MRNA.O augmentent de 2,6 % à 41,11 $ avant le marché

** La société affiche un chiffre d'affaires de 678 millions de dollars au 4ème trimestre , dépassant les attentes moyennes des analystes compilées par le LSEG qui tablaient sur 626,1 millions de dollars

** Les ventes ont été principalement tirées par la franchise du vaccin COVID-19 de Moderna

** La société a fait état d'une perte trimestrielle réduite à 2,11 $ par action, contre une perte de 2,91 $ par action l'année dernière

** Jusqu'à la dernière clôture, l'action a augmenté de 36% depuis le début de l'année; MRNA a chuté de 29% en 2025