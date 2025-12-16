TotalEnergies cède des parts dans un bloc en Malaisie
information fournie par Zonebourse 16/12/2025 à 09:10
Ce partenariat avec PTTEP marque une nouvelle étape pour TotalEnergies en Malaisie après l'acquisition de SapuraOMV en décembre 2024 et d'une participation dans de nombreux blocs détenus par Petronas Carigali Sdn Bhd en juin dernier.
"Avec cette transaction, TotalEnergies assure une gestion efficace de son portefeuille en Malaisie tout en resserrant ses liens avec PTTEP, partenaire de longue date de la compagnie", commente Nicolas Terraz, directeur général exploration-production.
Valeurs associées
|55,2900 EUR
|Euronext Paris
|-0,38%
A lire aussi
-
Les recherches doivent reprendre mardi matin à Trévoux, dans l'Ain, dans les décombres d'un immeuble d'habitation où une explosion a tué lundi deux enfants en bas âge et fait treize blessés. L'explosion, dont la cause n'a pas encore été identifiée, s'est produite ... Lire la suite
-
Les principales Bourses européennes sont en léger repli mardi en matinée dans un contexte de prudence avant la publication du rapport officiel sur l'emploi américain. À Paris, le CAC 40 perd 0,13% à 8.118,20 points vers 07h10 GMT. À Londres, le FTSE 100 recule ... Lire la suite
-
par Claude Chendjou Les principales Bourses européennes sont attendues en baisse mardi dans une séance riche en indicateurs économiques avec notamment les indices PMI de l'activité des entreprises en Europe et le rapport officiel mensuel sur l'emploi américain. ... Lire la suite
-
Le géant français de l'investissement Ardian a annoncé mardi la cession de sa participation majoritaire dans Prosol, propriétaire de l'enseigne Grand Frais, au gestionnaire américain d'actifs alternatifs Apollo. Le montant de la transaction n'a pas été dévoilé. ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer