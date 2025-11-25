TotalEnergies cède à Shell ses parts d'un actif offshore nigérian pour 510 MUSD
information fournie par Zonebourse 25/11/2025 à 10:01
L'opération marque la sortie de TotalEnergies de cet actif offshore nigérian mature et s'inscrit dans l'optimisation de son portefeuille amont. Le produit de la transaction renforcera la discipline financière du groupe dans un contexte de sélection accrue des investissements.
Pour rappel, la semaine dernière, TotalEnergies avait annoncé la signature d'accords avec Conoil Producing Limited prévoyant l'acquisition d'une participation opérée de 50% dans le bloc OPL257 lui permettant de détenir une part de 90% dans cet autre bloc de l'offshore nigérian.
Avec 209 000 barils équivalent pétrole produits par jour en 2024, le Nigeria reste l'un des principaux pays contributeurs aux productions d'hydrocarbures de la Compagnie. TotalEnergies opère également un large réseau de distribution qui compte quelque 540 stations-service sur le territoire.
Valeurs associées
|55,7600 EUR
|Euronext Paris
|-0,23%
A lire aussi
-
"Je pense que nous allons y arriver", a déclaré mardi le premier secrétaire du Parti socialiste, Olivier Faure, à propos d'une adoption des budgets de l'État et de la Sécurité sociale par le Parlement avant fin décembre. "Nous avons besoin de faire avancer le pays ... Lire la suite
-
A la Une de la presse ce mardi 25 novembre, la Journée internationale pour l’élimination des violences à l’égard des femmes. Vers un retour du service militaire obligatoire en France ?. Et une maladie rare stoppée grâce à une thérapie unique.
-
L'Ukraine comme la Russie ont fait état mardi matin de frappes aériennes "massives" sur leurs territoires, avec au moins six morts côté ukrainien, où le secteur énergétique et la capitale Kiev ont de nouveau été visés, et trois morts dans la région russe de Rostov. ... Lire la suite
-
par Marleen Kaesebier (Reuters) -Les ventes de voitures neuves en Europe ont augmenté de 4,9% en octobre, les voitures électriques (VE) dépassant les immatriculations de véhicules à moteur thermique, selon les données de l'Association des constructeurs européens ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer