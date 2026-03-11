 Aller au contenu principal
Automobile: Porsche veut réaccélérer sur la rentabilité après une année 2025 catastrophique
information fournie par Boursorama avec AFP 11/03/2026 à 13:10

( AFP / SILAS STEIN )

Le constructeur de voitures sportives de luxe Porsche, filiale du géant Volkswagen, espère sortir de la crise en 2026 après avoir vu son bénéfice opérationnel s'effondrer l'an dernier en raison d'un revirement stratégique sur l'électrique.

Le bénéfice opérationnel a chuté en 2025 de 92,7% à 413 millions d'euros, pendant que le chiffre d'affaires reculait de 9,5%, à 36,27 milliards d'euros. Ainsi, la marge opérationnelle du groupe, indicateur clé dans le secteur des véhicules ultra haut de gamme, est tombée à 1,1% contre 14,1% l'année précédente.

La division automobile a réalisé un bénéfice opérationnel de seulement 90 millions d'euros contre 5,3 milliards en 2024 et sa marge s'est effondrée à 0,3%.

En cause, des charges exceptionnelles d'un montant total d'environ 3,9 milliards d'euros, comprenant pour l'essentiel un abandon partiel de ses ambitions dans les véhicules électriques et la production de batteries, ainsi que les tarifs douaniers américains.

Porsche a réitéré lors d'une conférence de presse mercredi son souhait de "prolonger la durée de vie de ses moteurs thermiques et hybrides" face à une adoption plus lente que prévu du véhicule électrique en Europe et aux Etats-Unis.

Le constructeur emblématique de la 911 veut devenir "plus agile, plus rapide", et rendre "les produits encore plus attractifs", a déclaré le président du directoire Michael Leiters.

"Nous devons renforcer notre plan de restructuration et l'allègement de notre organisation", ce qui inclura "des suppressions de postes", a-t-il affirmé, sans donner de chiffrage.

Des mesures seront présentées à l'automne, a fait savoir le groupe.

Pour retrouver progressivement la rentabilité à deux chiffres qu'il a connue pendant une dizaine d'années, et qui tirait l'ensemble de la performance du groupe Volkswagen, la firme de Stuttgart (sud-ouest), va adopter une stratégie axée sur le luxe avec le slogan "Value over Volume" (la valeur avant le volume, ndlr).

Concrètement, le groupe étudie le développement de produits d'une gamme encore supérieure à ses modèles phares comme la Cayenne et la 911, qui génèreraient des marges plus importantes.

Selon M. Leiters, "la préservation durable de la valeur de nos véhicules est plus importante que des volumes à court terme".

Leur stratégie passera notamment par la "rationalisation" de leur portefeuille de produits, en "réduisant la complexité et le nombre de variantes de véhicules".

En 2026, le constructeur anticipe des "conditions de marchés très difficiles", notamment en Chine, où "le segment du luxe reste sous pression" avec une "compétition intense sur les prix, particulièrement pour les véhicules électriques".

Les livraisons du groupe ont chuté de 26% en Chine à environ 42.000 unités. Pour cette raison, Porsche souhaite y réduire son réseau de concessionnaires de 150 à environ 80 points de ventes d'ici fin 2026.

Porsche espère retrouver en 2026 une marge opérationnelle comprise entre 5,5 et 7,5%, toujours loin des niveaux qu'il a historiquement connus.

Avec cette perspective, le titre gagnait 1,40% à 38,44 euros vers 10h45 GMT au Mdax, l'indice élargi de la bourse de Francfort.

Résultats d'entreprise
Automobile / Equipementiers

Valeurs associées

PORSCHE AUTO HLDG SE
33,400 EUR XETRA +0,06%

