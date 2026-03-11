Cosmétiques: Aroma-Zone poursuit sa progression en 2025

( AFP / CHRISTOPHE ARCHAMBAULT )

Le spécialiste français des huiles essentielles et des cosmétiques naturels Aroma-Zone a enregistré des ventes en forte croissance l'an dernier et entend continuer de grignoter des parts de marché à ses concurrents, selon sa PDG, Sabrina Herlory Rouget.

L'entreprise, créée il y a quelque 25 ans à Cabrières d'Avignon (Vaucluse), a vu son chiffre d'affaires progresser de 52% l'an dernier, a-t-elle indiqué mercredi - sans communiquer de montant -, une progression importante dans un marché mature.

L'année précédente, elle avait déjà vu ses revenus bondir de 56%, après une croissance de 42% en 2023.

Si l'entreprise a d'abord proposé des ingrédients bruts et des actifs naturels pour les cosmétiques faits maison, elle a depuis opéré un virage et propose des produits prêts à l'emploi et des compléments alimentaires. Les produits prêts-à-consommer représentent désormais plus de 90% de ses ventes.

En tout, en 2025, Aroma-Zone a vendu 52 millions de produits. "Avec cela, on prend des parts de marché dans la pharmacie, la parapharmacie, chez les acteurs indépendants, chez des très grands distributeurs de beauté aussi", revendique sa PDG.

"Sur certains métiers comme la dermocosmétique ou la nutrition, on considère même qu'on fait grandir le marché", affirme-t-elle à l'AFP.

Aroma-Zone, dont la société d'investissements Eurazeo est devenue actionnaire majoritaire en 2021, revendique 4,5 millions de clients en 2025, contre 3 millions en 2024.

Après 11 ouvertures de magasins l'an dernier, dont l'une en Angleterre, l'entreprise en compte désormais 35. En 2026, elle prévoit environ 15 nouvelles ouvertures, principalement en France, et envisage une expansion géographique progressive.

"Nous avons pour ambition de rayonner à l'international", a indiqué Sabrina Herlory Rouget mercredi lors d'une conférence de presse, privilégiant d'abord l'Europe continentale, l'Angleterre et les pays limitrophes.