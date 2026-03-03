TotalEnergies cède à Allianz GI 50% de ses parts dans des projets de stockage par batteries en Allemagne

(Actualisé avec détails et précisions)

TotalEnergies TTEF.PA a annoncé mardi la signature d'un accord avec Allianz Global Investors (AllianzGI), filiale de l'assureur et gestionnaire d'actifs allemand ALVG.DE , pour la cession de 50% d’un portefeuille de 11 projets en construction de stockage par batteries en Allemagne.

Dans un communiqué, le géant pétrolier et gazier français indique que ces 11 projets en cours de construction, qui représentent un investissement de 500 millions d'euros pour une capacité totale de 789 mégawatts (MW), seront opérationnels d’ici 2028.

"Avec cet accord, les partenaires investiront 500 millions d’euros dans des infrastructures énergétiques cruciales pour l’Allemagne, dont 70% seront financés par de la dette", selon TotalEnergies.

Afin d'atteindre son objectif de 100 gigawatts de capacité brute installée de génération électrique renouvelable d'ici 2030, TotalEnergies s'est concentré en priorité sur l'Allemagne, le plus grand marché européen de l'électricité.

Le groupe français, également très présent dans les énergies renouvelables, a racheté plusieurs développeurs allemands de batteries, en vue d'équilibrer les réseaux électriques en stockant la production renouvelable excédentaire lorsqu'il y a trop de vent ou de soleil, puis en la réinjectant lorsque la demande est forte.

TotalEnergies a également régulièrement vendu avec profit 50% de ses participations dans des actifs renouvelables après avoir investi dans leur construction.

"Conformément à notre business model, cette transaction nous permet d'optimiser notre allocation de capital dans nos activités d’électricité intégrée et contribue à améliorer la rentabilité du secteur", a déclaré Stéphane Michel, directeur général Gas, Renewables & Power chez TotalEnergies, cité dans un communiqué.

