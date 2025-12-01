TotalEnergies cède 40% dans des permis d’exploration au Nigeria à Chevron

TotalEnergies TTEF.PA a annoncé lundi avoir signé un accord de cession avec Chevron

CVX.N pour la vente d'une participation de 40% dans des permis d’exploration au large du Nigeria à Star Deep Water Petroleum Limited, une filiale de la major pétrolière américaine.

L'accord porte sur les permis d’exploration PPL 2000 et PPL 2001, dont TotalEnergies restera l'opérateur avec une participation de 40%, aux côtés de Chevron (40%) et South Atlantic Petroleum (20%), selon un communiqué du groupe pétrolier et gazier français.

