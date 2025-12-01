Les changements de recommandations : Air France-KLM, Bureau Veritas, TotalEnergies, Vivendi, Derichebourg...

Un A380 aux couleurs d'Air France. (Crédits: Unsplash - Tango Tsuttie)
* AIR FRANCE-KLM AIRF.PA - JP Morgan relève sa recommandation à "surpondérer" contre "neutre" et son objectif de cours à 14 euros contre 8 euros.
* BUREAU VERITAS BVI.PA - RBC abaisse sa recommandation à "sous-performance" contre "performance du secteur".
* TOTALENERGIES TTEF.PA - HSBC abaisse sa recommandation à "conserver" contre "acheter".
* VIVENDI VIV.PA - Kepler Cheuvreux abaisse sa recommandation à "conserver" contre "acheter" et abaisse son objectif de cours à 2,5 euros contre 4,4 euros.
* DERICHEBOURG - Midcap Partners abaisse sa recommandation à "conserver" contre "acheter" et relève son objectif de cours à 6,4 euros contre 6,3 euros.
* SARTORIUS STEDIM BIOTECH STDM.PA - HSBC relève son objectif de cours à 255 euros contre 230 euros.
* SES SESFd.PA - Barclays abaisse son objectif de cours à 5,7 euros contre 6,3 euros.
* UBISOFT UBIP.PA - Barclays abaisse son objectif de cours à 6,4 euros contre 9 euros.
(Rédaction de Gdansk)
