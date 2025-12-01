 Aller au contenu principal
Le marché automobile français victime de l'attentisme, les électriques en force
01/12/2025

Le marché automobile français s'est replié de 0,3% en novembre sur un an, confirmant une année 2025 maussade sur fond d'attentisme des consommateurs, alors que les voitures électriques ont pour la première fois dépassé le quart des immatriculations.

( AFP / ARNAUD FINISTRE )

Au total, 132.927 voitures particulières neuves ont été mises en circulation sur les routes le mois dernier, un niveau équivalent à celui de novembre 2022, a précisé lundi la Plateforme automobile (PFA) dans sa livraison mensuelle de statistiques.

Le marché automobile français, qui ne s'est jamais remis de la crise sanitaire, évolue à 23% sous son niveau de novembre 2019, a souligné à l'AFP une porte-parole de la PFA, qui représente les constructeurs et équipementiers automobiles de l'Hexagone.

Sur les 11 premiers mois de l'année, les immatriculations se sont contractées de 4,9% par rapport à la même période de 2024.

La porte-parole a noté, parmi les facteurs expliquant la déprime du marché, un attentisme des consommateurs et des entreprises, dû aux "incertitudes politiques et économiques", notamment le flou sur l'avenir du projet de loi de finances 2026 au Parlement.

De leur côté, les voitures 100% électriques ont confirmé leur succès en novembre, conquérant 26% du marché, un niveau mensuel inédit attribué par la porte-parole de la PFA au succès du "leasing social", la location avec option d'achat de véhicules électriques pour les ménages modestes avec aide de l'État, relancée en octobre.

Ce dispositif "a été assez porteur sur les ventes de véhicules" zéro émission, outre l'obligation faite aux entreprises d'intégrer au moins 20% de tels véhicules dans leurs flottes, selon la même source.

Ce dynamisme a permis aux voitures électriques de conquérir une immatriculation française sur cinq depuis le début de l'année, là aussi un niveau record après les 17% sur l'ensemble des années 2023 et 2024.

Automobile / Equipementiers

