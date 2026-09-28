TotalEnergies augmente ses rachats d'actions alors que les prix du carburant portent les bénéfices

(Actualisé avec détails, contexte et commentaires d'analystes §2-3 et 6-11)

TotalEnergies TTEF.PA a annoncé lundi prévoir de racheter 2,5 milliards de dollars (2,20 milliards d'euros) de ses actions au quatrième trimestre 2026, contre 1,5 milliard au cours des trimestres récents, le groupe présentant sa stratégie et ses perspectives 2026 à l'occasion d'une journée des investisseurs à New York.

Le géant pétrolier et gazier vise également entre 2,0 et 2,5 milliards de rachats d'actions au premier trimestre 2027, selon un communiqué du groupe,ainsi qu'une augmentation de plus de 5% par an du dividende des exercices 2026 à 2030.

La guerre menée par les États-Unis et Israël contre l’Iran, qui a conduit à la fermeture du détroit d’Ormuz, a perturbé les approvisionnements mondiaux et propulsé les prix du pétrole brut et du gaz à des niveaux record, portant les résultats de TotalEnergies à leur plus haut niveau depuis près de trois ans lors du deuxième trimestre.

Le groupe dit aussi prévoir une croissance de la production d'énergie de 4% par an à l'horizon 2030, ainsi qu'une hausse du free cash-flow de 10 milliards de dollars entre 2025 et 2030 à même environnement de prix.

TotalEnergies entend maintenir un plateau de production autour de trois millions de barils équivalents par jour jusqu'en 2035, soutenu par son portefeuille de projets organiques, notamment en Namibie, Nigeria, Libye ou encore en Malaisie, et des réserves prouvées de plus de 12 ans.

Ces ambitions laissent penser que le groupe cherche à renforcer son portefeuille Amont par des acquisitions, en plus de ses projets actuels, soulignent les analystes de RBC dans une note.

"Les investisseurs devront avoir confiance dans la mise en œuvre, compte tenu du nombre de projets ambitieux en cours", ajoutent-t-ils.

L'énergéticien, qui confirme ses objectifs de croissance 2030 des productions de pétrole, de gaz et d'électricité et de free cash-flow, anticipe également un ratio d'endettement sous les 10% dès la fin de l'année.

À la Bourse de Paris, vers 08h00 GMT, l'action progressait de 0,77% à 80,61 euros, contre un gain de 0,35% pour le CAC 40 au même moment.

Selon les analystes de Jefferies, les annonces de TotalEnergies mettent en avant la cohérence, la stabilité et la pérennité de la stratégie à long terme du groupe.

Le courtier précise dans une note attendre plus d'informations sur les projets en cours, notamment en Namibie, au Mozambique et en Papouasie-Nouvelle-Guinée, lors de la présentation aux investisseurs, prévue à 13h00 GMT lundi.

(Rédigé par Rihab Latrache, édité par Augustin Turpin)