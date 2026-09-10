TotalEnergies annonce une nouvelle découverte sur le Bloc 17 en Angola

TotalEnergies SE TTEF.PA :
* ANGOLA : NOUVELLE DÉCOUVERTE SUR LE BLOC 17 ET ENTRE DANS DE NOUVEAUX BLOCS D'EXPLORATION
* LA DÉCOUVERTE ACACIA-5 PERMETTRA D'AUGMENTER LA PRODUCTION DU BLOC 17 DE 6.000 BARILS PAR JOUR
* ACCORDS AVEC L'AGeNCIA NACIONAL DE PETRÓLEO, GÁS E BIOCOMBUSTÍVEIS POUR ACQUÉRIR UNE PARTICIPATION OPÉRÉE DE 40 % DANS LES BLOCS D'EXPLORATION 17/25 ET 32/21
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(Rédaction de Gdansk)
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