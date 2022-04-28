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Totalenergies annonce un Ebitda ajusté au T1 en hausse à $17,4 mds
information fournie par Reuters28/04/2022 à 08:26

28 avril (Reuters) - TotalEnergies SE TTEF.PA :

* TOTALENERGIES ENREGISTRE UNE PROVISION DE $4,1 MDS AU TITRE DE LA RUSSIE

* RUSSIE - L'INSCRIPTION DE CETTE PROVISION EST IMPUTABLE AUX INCERTITUDES QUE FONT PESER LES SANCTIONS TECHNOLOGIQUES ET FINANCIÈRES SUR LA CAPACITÉ À RÉALISER LE PROJET ARCTIC LNG 2, DIT TOTALENERGIES

* RUSSIE - L'INSCRIPTION DE CETTE PROVISION EST IMPUTABLE AUX INCERTITUDES QUE FONT PESER LES SANCTIONS TECHNOLOGIQUES ET FINANCIÈRES SUR LA CAPACITÉ À RÉALISER LE PROJET ARCTIC LNG 2, DIT TOTALENERGIES

* RÉSULTAT NET PART TOTALENERGIES AU T1 DE $9,0 MDS CONTRE $3,0 MDS IL Y A UN AN

* EBITDA AJUSTÉ AU T1 DE 17,4 G$ VERSUS 8,2 G$ IL Y A UN AN

* LE FLUX DE TRÉSORERIE D'EXPLOITATION EST DE 7 617M$ SUR LE TRIMESTRE

* LES ACQUISITIONS ONT REPRÉSENTÉ 1400 M$ AU T1 2022

* LES CESSIONS ONT REPRÉSENTE 478M$ AU PREMIER TRIMESTRE 2022

* ANTICIPE QUE SON PRIX MOYEN DE VENTE GNL DEVRAIT SE MAINTENIR À UN NIVEAU ÉLEVÉ SUPÉRIEUR À 14 $/MBTU AU T2 2022

* LE GROUPE MAINTIENT LA DISCIPLINE SUR LES DÉPENSES AVEC DES INVESTISSEMENTS NETS PRÉVUS TENDANT VERS 15G$ EN 2022 DON'T 25% DANS LES RENOUVELABLES ET L'ÉLECTRICITÉ

* A AUTORISÉ LA SOCIÉTÉ À RACHETER JUSQU'À 3 MILLIARDS DE DOLLARS DE SES ACTIONS AU COURS DU PREMIER SEMESTRE 2022

* MOBILISE DES INVESTISSEMENTS SUPPLÉMENTAIRES POUR SOUTENIR LA PRODUCTION GAZIÈRE À COURT TERME EN MER DU NORD

* ANNONCE LE PREMIER ACOMPTE SUR DIVIDENDE DE 0,69 EUR /ACTION AU TITRE DE L'EXERCICE 2022, EN HAUSSE DE 5% PAR RAPPORT À 2021

Texte original sur Eikon nNDL9qdBTf Pour plus de détails, cliquez sur TTEF.PA

(Rédaction de Gdansk)

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