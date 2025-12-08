TotalEnergies SE TTEF.PA :
* TOTALENERGIES ANNONCE LE DÉBUT DE LA NÉGOCIATION DE SES ACTIONS ORDINAIRES SUR LE NYSE
Texte original https://tinyurl.com/ym32jtr3 Pour plus de détails, cliquez sur TTEF.PA
(Rédaction de Gdansk)
((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) 8 décembre - ** Whirlpool of India WHIR.NS chute de 3,78% à 913,60 roupies ** Les négociations ... Lire la suite
TotalEnergies a annoncé lundi que ses activités au Royaume-Uni seront fusionnées avec NEO NEXT et que l'entité élargie, dont le groupe gazier et pétrolier français sera l'actionnaire à 47,5%, sera renommé NEO NEXT+. HitecVision et Repsol UK détiendront respectivement ... Lire la suite
Le Premier secrétaire du PS Olivier Faure a appelé lundi ses députés à voter pour le projet de budget "de compromis" de la Sécurité sociale afin qu'il puisse être adopté mardi en nouvelle lecture à l'Assemblée nationale. "Il y a eu toute une série d'avancées (...) ... Lire la suite
SYNTHESE Le MACD est positif mais inférieur à sa ligne de signal. La dynamique en cours est interrompue. Dans le cas où le MACD deviendrait négatif, le repli des cours pourrait se poursuivre. Les indicateurs de puissance, comme le RSI, ne nous donnent pas d'indications ... Lire la suite
