TotalEnergies annonce le début de la négociation de ses actions ordinaires sur le NYSE
information fournie par Reuters 08/12/2025 à 08:39

TotalEnergies SE TTEF.PA :

* TOTALENERGIES ANNONCE LE DÉBUT DE LA NÉGOCIATION DE SES ACTIONS ORDINAIRES SUR LE NYSE

Texte original https://tinyurl.com/ym32jtr3 Pour plus de détails, cliquez sur TTEF.PA

(Rédaction de Gdansk)

1 commentaire

  • 09:05

    Bientot le grand déménagement a NY ? ... (La bas il n'y aura pas de Yannick Jadot (senateur vert ) qui aime prendre Total pour cible ) .. de toute façon plus de 50 `% de Action Total sont détenues en Amerique du Nord ....C'est tres mal vu de détenir de action en France ...

