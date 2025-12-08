information fournie par Reuters • 08/12/2025 à 08:39

TotalEnergies annonce le début de la négociation de ses actions ordinaires sur le NYSE

TotalEnergies SE TTEF.PA :

* TOTALENERGIES ANNONCE LE DÉBUT DE LA NÉGOCIATION DE SES ACTIONS ORDINAIRES SUR LE NYSE

Texte original https://tinyurl.com/ym32jtr3 Pour plus de détails, cliquez sur TTEF.PA

(Rédaction de Gdansk)