TotalEnergies: adaptations en vue à la raffinerie d'Anvers information fournie par Cercle Finance • 22/04/2025 à 12:37









(CercleFinance.com) - TotalEnergies a dévoilé mardi un projet d'adaptation industrielle destinée à renforcer la compétitivité de sa raffinerie d'Anvers.



Dans un communiqué, le groupe énergétique explique que le projet vise à assurer un avenir à long terme au site, qu'il exploite depuis 75 ans et qui reste son plus performant en Europe.



Dans le cadre d'un projet d'électrolyseur d'Air Liquide de 200 MW, TotalEnergies prévoit que 130 MW soient dédiés à la production de 15.000 tonnes par an d'hydrogène vert à destination de la plateforme.



En amont de l'électrolyseur, le groupe compte également fournir de l'électricité verte grâce à son champ éolien offshore OranjeWind, qui devrait permettre de réduire jusqu'à 150.000 tonnes par an les émissions de CO2 du site d'Anvers d'ici à la fin 2027.



S'agissant de la production de carburants aériens durables (SAF), un premier projet de production de 50.000 tonnes par an sera mis en oeuvre dès cette année sur le site.



Le groupe a également mis en service l'année dernière un parc de stockage par batteries, son plus grand en Europe, avec une puissance de 25 MW et capacité de 75 MWh.



Dans la pétrochimie, Total dit prévoir d'arrêter son vapocraqueur le plus ancien d'ici fin 2027 compte tenu de l'excès important d'éthylène attendu en Europe.



Cette adaptation se fera sans aucun licenciement pour les 253 personnes concernées, assure la société, grâce à des mobilités internes au sein de la plateforme et à des départs en retraite.





