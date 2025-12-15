 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

"Je ne suis pas un empoisonneur", clame une dernière fois Frédéric Péchier
information fournie par AFP 15/12/2025 à 16:47

L'ancien anesthésiste Frédéric Pechier arrive au tribunal de Besançon où les plaidoiries finales de la défense vont être présentées, le 15 décembre 2025 dans le Doubs ( AFP / ARNAUD FINISTRE )

L'ancien anesthésiste Frédéric Pechier arrive au tribunal de Besançon où les plaidoiries finales de la défense vont être présentées, le 15 décembre 2025 dans le Doubs ( AFP / ARNAUD FINISTRE )

"Non, je ne suis pas un empoisonneur", a une dernière fois clamé Frédéric Péchier, l'anesthésiste de Besançon qui risque la réclusion à perpétuité, avant que la cour d'assises du Doubs ne se retire pour délibérer, après trois mois et demi de procès éprouvant.

"Ca fait huit ans que je me bats contre le fait qu'on me présente comme un empoisonneur", mais "non, je ne suis pas un empoisonneur, et le serment que j'ai passé en 1999, je l'ai toujours respecté et c'est le serment d'Hippocrate", a déclaré le médecin de 53 ans poursuivi pour l'empoisonnement de 30 patients au bloc opératoire - dont 12 sont morts.

Après 15 semaines d'audience, le verdict est attendu d'ici à vendredi.

"Nous nous retirons pour délibérer, dans un lieu tenu secret, nous n'en sortirons qu'après avoir pris notre décision" a déclaré la présidente Delphine Thibierge. Quant à Frédéric Péchier, qui a comparu libre depuis le 8 septembre, il devra "rester à la disposition de la justice" et ne pourra pas quitter le logement qu'il occupe à Besançon, a précisé la magistrate, demandant aux forces de l'ordre de s'en assurer.

Une peine de réclusion criminelle à perpétuité a été requise contre le médecin qualifié par l'accusation de "tueur en série" aux crimes "hautement pervers".

Son avocat, Randall Schwerdorffer, a tenté d'instiller le doute dans l'esprit des jurés. "Je vous demande d'acquitter purement et simplement Frédéric Péchier", a-t-il dit à l'issue d'environ cinq heures de plaidoirie.

- "Il faut des preuves" -

Pour condamner le médecin, "il faut des preuves", a martelé l'avocat. Or, dans ce dossier, l'accusation "est venue soutenir qu'il y a des éléments de preuves accablants, alors que c'est le néant de la preuve".

Il a évoqué certains cas où l'implication de son client "ne repose que sur sa présence" à proximité des arrêts cardiaques suspects.

Certes, "il y a bien un empoisonneur à la clinique Saint-Vincent" mais ce n'est pas Frédéric Péchier, a soutenu l'avocat. "On n'est pas là pour préjuger quelqu'un, on est là pour le juger", a-t-il insisté, appelant les six jurés populaires et les trois magistrats professionnels à l'"impartialité".

La question qu'ils doivent trancher "n'est pas: +est-ce que Frédéric Péchier nous plaît, ne nous plaît pas, est-ce qu'il pleure ou ne pleure pas+", a souligné le pénaliste, en référence au manque d'empathie qui a été reproché à son client.

Me Schwerdorffer a établi un parallèle entre Frédéric Péchier et Patrick Dils, qui a passé 15 ans de détention pour les meurtres de deux enfants commis en 1986 près de Metz, avant d'être acquitté en appel.

- Comme Patrick Dils -

Comme dans l'affaire Dils, à la clinique Saint-Vincent de Besançon, "il fallait que ça aille vite" pour "arrêter l'hécatombe", a-t-il retracé. Dès le début de l'enquête en mars 2017, les enquêteurs ont été "convaincus de la culpabilité de Frédéric Péchier" et se sont efforcés de "démontrer qu'il est coupable". "Jamais on ne cherchera ailleurs", a-t-il fustigé. "Toute la communauté médicale" s'est liguée contre lui, dès lors son sort était "scellé", selon lui.

La semaine dernière, au terme d'un réquisitoire fleuve de plus de dix heures d'une rare intensité, les deux avocates générales Thérèse Brunisso et Christine de Curraize ont requis la réclusion criminelle à perpétuité, assortie d'une période de sûreté de 22 ans.

Ce soignant est "l'un des plus grands criminels de l'histoire" et "a utilisé la médecine pour tuer", ont-elles asséné. Selon elles, il introduisait, sans se faire remarquer, du potassium, des anesthésiques locaux, de l'adrénaline ou encore de l'héparine dans des poches de perfusion. Ces poches empoisonnées étaient ensuite perfusées aux patients, ce qui déclenchait des arrêts cardiaques ou des hémorragies incompréhensibles pour les soignants.

Selon le ministère public, Frédéric Péchier cherchait ainsi à nuire à des médecins avec qui il était en conflit et "nourrir sa soif de puissance".

Mais la défense a soutenu que lors de l'empoisonnement de Sandra Simard, qui marque le début de l'enquête en janvier 2017, la poche empoisonnée avait été choisie de manière "aléatoire". L'empoisonneur n'a donc pas pu viser spécifiquement un patient et par ricochet un médecin, selon Me Schwerdorffer.

Pour la défense, "on a fabriqué un coupable" avec "acharnement".

Copyright © 2025 AFP. Tous droits de reproduction et de représentation réservés. Toutes les informations reproduites dans cette rubrique (dépêches, photos, logos) sont protégées par des droits de propriété intellectuelle détenus par l'AFP. Par conséquent, aucune de ces informations ne peut être reproduite, modifiée, transmise, rediffusée, traduite, vendue, exploitée commercialement ou utilisée de quelque manière que ce soit sans l'accord préalable écrit de l'AFP. l'AFP ne pourra être tenue pour responsable des délais, erreurs, omissions, qui ne peuvent être exclus ni des conséquences des actions ou transactions effectuées sur la base de ces informations.

1 commentaire

  • 10:38

    Les décès bizarres ont-ils cessé depuis qu'il a arrêté sa "pratique" ?

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Des agriculteurs bloquent l'autoroute A63 pour protester contre les mesures sanitaires mises en place pour éradiquer la dermatose nodulaire contagieuse qui affecte les bovins, le 14 décembre 2025 à Cestas, près de Bordeaux, en Gironde ( AFP / ROMAIN PERROCHEAU )
    Dermatose: Genevard attendue dans le Sud-Ouest où se cristallise la crise
    information fournie par AFP 15.12.2025 16:48 

    Une situation officiellement "sous contrôle" en dépit d'un nouveau cas dans l'Aude: la ministre de l'Agriculture Annie Genevard se rend lundi à Toulouse pour défendre sa gestion de la dermatose nodulaire contagieuse (DNC) critiquée par une partie des agriculteurs ... Lire la suite

  • Le collège et lycée Jean-François Champollion à Dijon, le 13 décembre 2025 en Côte-d'Or ( AFP / ARNAUD FINISTRE )
    "Qu'est-ce qu'on va devenir?": au collège incendié de Dijon, des parents "choqués"
    information fournie par AFP 15.12.2025 16:46 

    Des parents choqués ont redouté lundi un "coup d'arrêt dans l'éducation" de leurs enfants après l'incendie de leur collège à Dijon, une "vendetta" liée au démantèlement d'un réseau de trafiquants de drogue, selon le ministre de l'Intérieur. Au coeur du quartier ... Lire la suite

  • Vote sur le projet de loi de finances 2026 au Sénat français à Paris
    Les sénateurs adoptent le PLF pour 2026
    information fournie par Reuters 15.12.2025 16:44 

    Les sénateurs français ont adopté lundi en première lecture le projet de loi de finances (PLF) pour 2026 à l'issue d'un vote solennel. Le texte a été adopté par 187 voix pour et 109 voix contre. Il va désormais être examiné en commission mixte paritaire (CMP), ... Lire la suite

  • Le Premier ministre français Sébastien Lecornu assiste à une séance de questions au gouvernement au Sénat, à Paris, le 26 novembre 2025 ( AFP / GEOFFROY VAN DER HASSELT )
    Le budget adopté au Sénat, place aux tractations lors d'une semaine décisive
    information fournie par AFP 15.12.2025 16:42 

    Le projet de budget de l'Etat 2026 a été adopté lundi par le Sénat, donnant le coup d'envoi d'une semaine d'intenses tractations pour le Premier ministre Sébastien Lecornu, toujours convaincu de pouvoir aboutir à un compromis au Parlement avant le 31 décembre malgré ... Lire la suite

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank