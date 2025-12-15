L'Europe finit dans le vert au début d'une semaine importante

Siège social du LSEG (London Stock Exchange Group) à Londres

par Mara Vilcu

Les Bourses européennes ont terminé dans le vert lundi à l'entame d'une semaine riche en décisions de banques centrales et dans l'attente de données économiques importantes.

À Paris, le CAC 40 a gagné 0,70% à 8.124,88 points. À Francfort, le Dax a avancé de 0,30% et à Londres, le FTSE 100 a monté de 1,06%.

L'indice EuroStoxx 50 a gagné 0,66%, le FTSEurofirst 300 a progressé de 0,72% et le Stoxx 600 a pris 0,82%.

En ce début de semaine, l'attention se porte sur les décisions attendues de plusieurs banques centrales.

Parmi les institutions financières dont les décisions sont attendues cette semaine, la Banque du Japon (BoJ) devrait relever ses taux de 25 points de base à 0,75%, tandis que la Banque d'Angleterre (BoE) pourrait procéder à une baisse du même ordre, à 3,75%.

La Banque centrale européenne (BCE) devrait maintenir ses taux d'intérêt inchangés, tout comme la Riksbank suédoise et la Norges Bank norvégienne.

Par ailleurs, les investisseurs auront l'occasion de découvrir des données économiques retardées par le "shutdown" américain, notamment le rapport sur l'emploi de novembre et l'indice mensuel des prix à la consommation.

"Il convient de prendre les données de cette semaine avec prudence, compte tenu des problèmes de recueil des chiffres et de l'impact économique direct du 'shutdown'", a affirmé Ben Bennett, responsable de la stratégie d'investissement pour l'Asie chez L&G Asset Management à Hong Kong.

En ce qui concerne la géopolitique, le président ukrainien Volodimir Zelensky a repris lundi à Berlin les négociations avec les émissaires américains Steve Witkoff et Jared Kushner en vue d'un accord de paix avec la Russie, à l'heure où Washington fait état de progrès pour mettre fin à la guerre en Ukraine.

VALEURS

Sanofi a perdu 3,26% après avoir dit prévoir un retard dans la décision de l'agence américaine du médicament (FDA) pour la révision réglementaire en cours du tolébrutinib.

A WALL STREET

À l'heure de la clôture en Europe, le Dow Jones perd 0,21%, le Standard & Poor's 500 0,11% et le Nasdaq Composite 0,34%.

LES INDICATEURS DU JOUR

La production industrielle en zone euro a augmenté conformément aux attentes sur un mois en octobre, montrent les données publiées lundi par Eurostat, l'office statistique de l'Union européenne.

L'activité manufacturière dans la région de New York a enregistré une baisse en décembre, montre l'enquête mensuelle de l'antenne régionale de la Réserve fédérale.

CHANGES

Le dollar américain s'est affaibli face à ses concurrents, notamment le yen, l'euro et le franc suisse, au début d'une semaine riche en données susceptibles d'éclairer les perspectives politiques à court terme de la Fed.

Le dollar perd 0,17% face à un panier de devises de référence.

L'euro gagne 0,17% à 1,1760 dollar.

Le yen avance de 0,42% pour atteindre 155,16 yens pour un dollar américain.

TAUX

Les rendements américains sont en baisse aux Etats-Unis après la hausse enregistrée vendredi en raison des positions adoptées par certains responsables de la Fed sur la persistance de l'inflation.

Le rendement des Treasuries à dix ans recule de 3 points de base à 4,1665%. Le deux ans abandonne 2,5 points de base à 3,5057%.

Le rendement du Bund allemand à dix ans abandonne 1,5 point de base à 2,8462%. Le deux ans perd 0,6 point de base à 2,1545%.

PÉTROLE

Les prix du pétrole baissent, les investisseurs mettant en balance les perturbations de l'approvisionnement liées à l'escalade des tensions entre les États-Unis et le Venezuela avec les craintes d'une offre excédentaire et l'impact d'un éventuel accord de paix entre la Russie et l'Ukraine.

Le Brent perd 1,24% à 60,36 dollars le baril et le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) abandonne 1,38% à 56,65 dollars.

(Rédigé par Mara Vîlcu, édité par Kate Entringer)