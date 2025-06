TotalEnergies: acquisition de 25% d'un permis au Suriname information fournie par Cercle Finance • 27/06/2025 à 09:53









(CercleFinance.com) - TotalEnergies annonce avoir signé un accord pour acquérir la participation de 25% détenue par Moeve dans le bloc 53, situé au large des côtes du Suriname, rejoignant ainsi APA (45%, opérateur) et Petronas (30%) en tant que partenaire sur ce permis.



Contenant la découverte Baja-1, le bloc 53 est situé immédiatement à l'est du bloc 58, sur lequel TotalEnergies (40%, opérateur) et ses partenaires ont annoncé la décision finale d'investissement du développement de GranMorgu en octobre 2024.



'Cette acquisition apporte des ressources supplémentaires au développement à faible coût et faibles émissions, de notre projet GranMorgu', souligne ainsi Javier Rielo, directeur Amériques de l'exploration-production de TotalEnergies.







Valeurs associées TOTALENERGIES 52,6700 EUR Euronext Paris +0,30%