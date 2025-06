Worldline: le parquet de Bruxelles ouvre une enquête information fournie par Cercle Finance • 27/06/2025 à 16:30









(CercleFinance.com) - L'action Worldline repart en forte baisse vendredi à la Bourse de Paris alors que le parquet de Bruxelles a annoncé voir ouvert une enquête sur le groupe de paiement suite aux informations parues cette semaine dans la presse.



Dans un communiqué, le procureur du Roi de Bruxelles précise que l'enquête pour blanchiment d'argent porte sur la filiale belge de Worldline, basée à Bruxelles.



Elle a été confiée à la Police judiciaire fédérale.



Le parquet de Bruxelles indique que sa décision fait suite à des articles parus mercredi dans Le Soir et De Standaard, ainsi que dans d'autres médias internationaux.



Selon ces publications, la société aurait traité des paiements au bénéfice d'entreprises ayant des activités illégales et pour lesquelles les règles en matière de blanchiment n'auraient pas été respectées.



Vers 16h15, le titre décroche de plus de 10%, ce qui porte à plus de 30% ses pertes sur l'ensemble de la semaine.



L'enquête 'Dirty Payments', menée par une vingtaine de titres européens, accuse le groupe d'avoir dissimulé des fraudes de certains clients à risque (jeux en ligne, contenus pour adultes...) afin de préserver son chiffre d'affaires.



'Cette affaire met en lumière les risques de réputation et de conformité dans l'univers des paiements', commentaient hier les analystes d'Euroland.



'Pour Worldline, l'urgence est désormais de restaurer la crédibilité - auprès des régulateurs comme des investisseurs - pour éviter un décrochage durable', prévient la société de Bourse.





