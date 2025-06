BNP Paribas: une nouvelle responsable à la conservation information fournie par Cercle Finance • 27/06/2025 à 15:56









(CercleFinance.com) - BNP Paribas a annoncé jeudi soir la nomination de Claudine Gallagher en tant que responsable de Securities Services, sa division de conservation de titres, avec une prise d'effet prévue le 1er janvier 2026.



Dans un communiqué, le groupe bancaire indique que Claudine Gallagher est actuellement la responsable des ressources humaines de BNP Paribas CIB Americas, sa branche de financement et d'investissement dans la région Amériques.



Elle avait été précédemment la responsable des métiers de conservation de titres pour la même zone géographique.



Patrick Colle, l'ancien responsable de la division, deviendra président exécutif de BNP Paribas Securities Services, en plus de son rôle de président de l'activité dédiée aux institutions financières, Financial Institutions Coverage (FIC).



Claudine Gallagher sera rattachée à Patrick Colle et rejoindra l'équipe de direction de BNP Paribas Corporate & Institutional Banking (CIB).



Cette nomination intervient alors que BNP Paribas a conclu vendredi un accord en vue de faire l'acquisition des activités de banque dépositaire et de conservation de titres de HSBC en Allemagne.



L'établissement français rappelle qu'il est aujourd'hui le seul acteur européen parmi les cinq principaux fournisseurs mondiaux de services de conservation.





