 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

TotalEnergies acquiert 30% de deux champs gaziers au large de la Malaisie
information fournie par Zonebourse 02/11/2026 à 09:29

Ajouter Boursorama à vos sources

TotalEnergies annonce la signature d'accords avec Petronas Carigali Sdn Bhd (PCSB), PTTEP et KUFPEC pour acquérir une participation opérée de 30% dans les champs gaziers de Lang Lebah et B14, situés en Malaisie au large du Sarawak.

Il est prévu que le champ de Lang Lebah, l'une des plus importantes découvertes gazières réalisées au large de la Malaisie, et le champ B14 situé à proximité, soient développés dans le cadre d'un projet intégré. Ce développement combiné des deux champs permettra de valoriser des ressources gazières de plus de 6,5 Tcf (soit plus de 1 milliard de barils équivalent pétrole), afin d'alimenter l'usine de liquéfaction existante Malaysia LNG avec un plateau d'environ 10 milliards de mètres cubes par an (Gm3/an).

Au terme de ces transactions, qui sont soumises à l'approbation du régulateur, TotalEnergies détiendra une participation opérée de 30% dans chacun des deux champs, aux côtés de PTTEP (25%), KUFPEC (25%) et PCSB (20%).

Pétrole et parapétrolier

Valeurs associées

TOTALENERGIES
84,8600 EUR Euronext Paris -0,67%
Copyright (c) 2026 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Ouvriers de l'usine de moteurs Mercedes-Benz à Berlin
    Zone euro/PMI: La croissance de l'activité manufacturière reste solide en octobre
    information fournie par Reuters 02.11.2026 11:09 

    La croissance de l'activité manufacturière s'est ‌bien maintenue en octobre dans la zone euro, même si elle s'est légèrement ralentie en ​raison de la décélération de la croissance des nouvelles commandes, de la hausse des coûts énergétiques et des perturbations ... Lire la suite

  • LAGARDERE : La tendance baissière peut reprendre
    LAGARDERE : La tendance baissière peut reprendre
    information fournie par TEC 02.11.2026 11:03 

    SYNTHESE Le MACD est négatif et inférieur à sa ligne de signal. Cette configuration dégrade les perspectives sur le titre. Le RSI n'indique pas encore une survente donc la poursuite de la baisse est techniquement possible. Les indicateurs stochastiques ne donnent ... Lire la suite

  • NOKIA : Sous les résistances, une consolidation est probable
    NOKIA : Sous les résistances, une consolidation est probable
    information fournie par TEC 02.11.2026 11:01 

    SYNTHESE Le MACD est négatif et inférieur à sa ligne de signal. Cette configuration dégrade les perspectives sur le titre. Le RSI n'indique pas encore une survente donc la poursuite de la baisse est techniquement possible. Les indicateurs stochastiques ne donnent ... Lire la suite

  • Le bâtiment du ministère français de l'Economie et des Finances, fréquemment surnommé "Bercy", à Paris, le 17 août 2026 à Paris ( AFP / Thomas SAMSON )
    Négociations commerciales : réunion préparatoire lundi à Bercy dans un climat houleux
    information fournie par AFP 02.11.2026 10:59 

    Industriels de l'agroalimentaire et distributeurs doivent se retrouver lundi après-midi à Bercy, pour préparer les négociations commerciales annuelles qui débutent le mois prochain dans un contexte particulièrement tendu, cette réunion s'annonçant elle-même houleuse. ... Lire la suite

Mes listes

valeur

dernier

var.
2CRSI
21,92 0,00%
ALSTOM
11,715 -25,90%
Pétrole Brent
108,46 -6,23%
CAC 40
8 005,93 +0,46%
HAFFNER ENERGY
0,571 -10,78%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank