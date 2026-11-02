TotalEnergies acquiert 30% de deux champs gaziers au large de la Malaisie

TotalEnergies annonce la signature d'accords avec Petronas Carigali Sdn Bhd (PCSB), PTTEP et KUFPEC pour acquérir une participation opérée de 30% dans les champs gaziers de Lang Lebah et B14, situés en Malaisie au large du Sarawak.

Il est prévu que le champ de Lang Lebah, l'une des plus importantes découvertes gazières réalisées au large de la Malaisie, et le champ B14 situé à proximité, soient développés dans le cadre d'un projet intégré. Ce développement combiné des deux champs permettra de valoriser des ressources gazières de plus de 6,5 Tcf (soit plus de 1 milliard de barils équivalent pétrole), afin d'alimenter l'usine de liquéfaction existante Malaysia LNG avec un plateau d'environ 10 milliards de mètres cubes par an (Gm3/an).

Au terme de ces transactions, qui sont soumises à l'approbation du régulateur, TotalEnergies détiendra une participation opérée de 30% dans chacun des deux champs, aux côtés de PTTEP (25%), KUFPEC (25%) et PCSB (20%).