TotalEnergies: accord d'achat de GNL au Canada information fournie par Cercle Finance • 20/05/2025 à 08:10









(CercleFinance.com) - TotalEnergies indique avoir signé un accord avec Ksi Lisims LNG pour l'achat, durant 20 ans, de deux millions de tonnes par an de GNL provenant d'une future usine de liquéfaction au Canada, sous réserve de la décision finale d'investissement du projet.



Située en Colombie-Britannique, l'usine Ksi Lisims LNG aura une capacité de 12 millions de tonnes par an avec un accès privilégié vers l'Asie, le plus grand marché du GNL. Il sera l'un des projets de GNL les moins émetteurs de CO2 au monde.



En parallèle, TotalEnergies acquiert 5% de Western LNG, le développeur, actionnaire et futur opérateur du projet, avec une option d'augmenter cette participation et/ou de prendre une participation directe dans l'usine jusqu'à environ 10%.





Valeurs associées TOTALENERGIES 52,8800 EUR Euronext Paris 0,00%