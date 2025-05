Crédit Agricole prend une participation minoritaire dans la banque belge Crelan

( AFP / ABDESSLAM MIRDASS )

Le géant bancaire français Crédit Agricole a annoncé mercredi un partenariat avec la banque belge Crelan, qui comprend une collaboration commerciale ainsi qu'une montée au capital de 9,9% de Crédit Agricole dans Crelan.

"Cet accord permettra à Crelan d’accélérer son développement commercial et sa croissance organique, et au Crédit Agricole d’assurer le développement de ses métiers en Belgique", résume un communiqué.

Plusieurs métiers du Crédit Agricole sont concernés: la gestion d’actifs, la banque privée et la gestion de fortune ainsi que les activités de crédit-bail.

Les deux sociétés "ont également l'intention de mettre en place d'autres initiatives commerciales communes dans un avenir proche", précise le communiqué.

Le groupe financier Crelan, qui comprend les réseaux Crelan et Europabank - 727 agences au total - revendique la cinquième place parmi les banques de détail belges en total d'actifs. La société compte un peu plus de 4.300 collaborateurs et 1,7 million de clients.

Le Crédit Agricole est déjà actif en Belgique: il s'était porté acquéreur en août 2023 d'une part majoritaire de Degroof Petercam, gestionnaire d'actifs et banque privée (réservée à la clientèle fortunée), via sa filiale Indosuez.

L'accord annoncé mercredi doit être finalisé "dans les mois à venir".