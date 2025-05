Elior poursuit son redressement au 1S mais abaisse son objectif de chiffre d'affaires

Empaquetage de repas chez Elior à Épône (Yvelines) ( AFP / MARTIN BUREAU )

Le groupe de restauration collective Elior a annoncé mercredi avoir dégagé un bénéfice net de 43 millions d'euros entre octobre et mars, contre un million d'euros un an plus tôt, mais a révisé à la baisse son objectif de croissance organique du chiffre d'affaires.

Le directeur financier du groupe Didier Grandpré a salué une "performance remarquable" lors d'une conférence de presse en ligne, et une stratégie axée sur la rentabilité qui "porte largement ses fruits".

Le chiffre d'affaires a dans le même temps progressé sur un an de 2,9% en publié, pour atteindre 3,2 milliards d'euros.

Dans le détail, le chiffre d'affaires de la restauration collective s'élève à 2,37 milliards et celui des services (nettoyage, entretien d'espaces verts...) à 833 millions d'euros, tous deux en légère progression sur un an.

Le directeur financier a par ailleurs fait part d'un "contexte de marché difficile", poussant la société à réviser à la baisse son objectif de croissance organique de chiffre d'affaires au cours de l'année fiscale en cours.

Cette dernière n'est plus attendu qu'en hausse de 1 à 2%, contre 3 à 5% auparavant.

Elior, très endetté et en déficit après la crise sanitaire, a été repris il y a deux ans par le spécialiste du recyclage Derichebourg, via une augmentation de capital et l'apport des activités du pôle multiservices DMS à Elior.

La société souligne par ailleurs la poursuite de son désendettement, de près de 150 millions d'euros sur le semestre.

Elior publie ses comptes selon un calendrier décalé: le premier semestre court d'octobre à mars et le second d'avril à septembre.

La société avait annoncé le 20 novembre dernier une perte nette de 41 millions d'euros au cours de l'exercice 2023/2024, deux fois moins qu'un an auparavant.