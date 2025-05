Publicis s'empare de Captiv8, plateforme de marketing d'influence

information fournie par Boursorama avec AFP • 21.05.2025 • 19:47 •

Le groupe de restauration collective Elior a annoncé mercredi avoir dégagé un bénéfice net de 43 millions d'euros entre octobre et mars, contre un million d'euros un an plus tôt, mais a révisé à la baisse son objectif de croissance organique du chiffre d'affaires. ... Lire la suite