TotalEnergies-Accord Allianz GI pour des projets de stockage par batteries en Allemagne

TotalEnergies TTEF.PA a annoncé mardi la signature d'un accord avec Allianz Global Investors (AllianzGI) ALVG.DE , filiale de l'assureur et gestionnaire d'actifs allemand, pour la cession de 50% d’un portefeuille de 11 projets de stockage par batteries.

Dans un communiqué, le groupe pétrolier et gazier français indique que ces 11 projets, qui représentent un investissement de 500 millions d'euros pour une capacité totale de 789 mégawatts (MW), seront opérationnels d’ici 2028.

"Avec cet accord, les partenaires investiront 500 millions d’euros dans des infrastructures énergétiques cruciales pour l’Allemagne, dont 70% seront financés par de la dette", selon TotalEnergies.

(Rédigé par Coralie Lamarque ; édité par Augustin Turpin)