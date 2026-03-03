Stellantis et Safran en tête des brevets déposés en France en 2025

( AFP / THIBAUD MORITZ )

Stellantis et Safran sont, pour la troisième année consécutive, les entreprises qui ont déposé le plus de brevets en France en 2025, a indiqué mardi l'Institut national de la propriété industrielle (Inpi).

Le constructeur automobile et le groupe spécialisé dans l'aéronautique et la défense ont respectivement déposé 1.294 et 1.266 brevets en 2025, sur un total de 16.807 soit un chiffre en hausse de 8,7% par rapport à 2024, selon le classement de l'Inpi, l'administration chargée des brevets.

Renault bondit de la 6e à la 3e place, mais reste en retrait par rapport aux deux leaders, avec 746 demandes.

Suivent L'Oréal (714 demandes), qui recule d'une place par rapport à 2024, et le Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives (CEA), qui se maintient au 5e rang.

Les transports, l'aéronautique et la défense restent, comme en 2024, les secteurs les mieux représentés du top 10, avec également l'équipementier automobile Valeo (6e), Airbus (8e) et le groupe de technologies Thales (10e).

La "filière mobilité" est ainsi celle qui concentre le plus d'entreprises parmi les 50 premiers déposants (31%), devant le numérique et les télécoms (19%), puis les secteurs de la santé, des cosmétiques et de la chimie (14%), à égalité avec l'énergie, selon l'Inpi.

Dominé par les grandes entreprises (37), le classement compte neuf établissements publics, dont quatre universités.

Outre le CEA, le CNRS (Centre national de la recherche scientifique) se classe dans le top 10 (7e), comme en 2024, tandis que l'Inserm (Institut national de la santé et de la recherche médicale) recule du 27e au 31e rang.

Plusieurs entreprises de taille intermédiaire (ETI) sont également présentes, comme le groupe GTT, fabricant de systèmes de cuves pour le transport et le stockage du gaz naturel liquéfié (GNL), et Soitec, fleuron français des semi-conducteurs.

Les PME, qui figuraient pour la première fois au classement en 2024, en sont absentes cette année mais elles "poursuivent une activité soutenue de dépôt, en cohérence avec leur poids dans l'écosystème de l'innovation", assure l'Inpi.