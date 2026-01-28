TotalEnergies a signé un contrat pour fournir 800 GWh d’électricité renouvelable au papetier SWM

TotalEnergies SE TTEF.PA :
* FRANCE : TOTALENERGIES FOURNIRA 800 GWH D'ÉLECTRICITÉ RENOUVELABLE AU PAPETIER SWM PENDANT 10 ANS
* CONTRAT DÉBUTERA EN JANVIER 2026 POUR 10 ANS
Pour plus de détails, cliquez sur TTEF.PA
(Rédaction de Gdansk)
|6,95 USD
|NYMEX
|0,00%
|67,93 USD
|Ice Europ
|+0,34%
|62,82 USD
|Ice Europ
|+0,42%
|60,000 EUR
|Euronext Paris
|+1,11%
