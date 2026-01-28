 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

TotalEnergies a signé un contrat pour fournir 800 GWh d’électricité renouvelable au papetier SWM
information fournie par Reuters 28/01/2026 à 18:12

TotalEnergies SE TTEF.PA :

* FRANCE : TOTALENERGIES FOURNIRA 800 GWH D'ÉLECTRICITÉ RENOUVELABLE AU PAPETIER SWM PENDANT 10 ANS

* CONTRAT DÉBUTERA EN JANVIER 2026 POUR 10 ANS

Pour plus de détails, cliquez sur TTEF.PA

(Rédaction de Gdansk)

Pétrole et parapétrolier

Valeurs associées

Gaz naturel
6,95 USD NYMEX 0,00%
Pétrole Brent
67,93 USD Ice Europ +0,34%
Pétrole WTI
62,82 USD Ice Europ +0,42%
TOTALENERGIES
60,000 EUR Euronext Paris +1,11%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank