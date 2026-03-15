Pétrole: des stocks stratégiques vont être débloqués "immédiatement" en Asie et en Océanie (AIE)

Des clients font la queue à une station service à Biyagama, près de Colombo, la capitale du Sri Lanka, le 15 mars 2026 ( AFP / Ishara S. KODIKARA )

Du pétrole issu des réserves stratégiques devrait arriver "bientôt" sur les marchés mondiaux, débloqué "immédiatement" en Asie et en Océanie et dès fin mars en Amérique et en Europe par les pays de l'Agence internationale de l'énergie, a indiqué l'AIE dimanche.

L'organisation a décidé mercredi le principe d'un déstockage historique de 400 millions de barils de pétrole, pour amortir la flambée des prix née de la guerre au Moyen-Orient. Il s'agit du sixième déblocage de stocks stratégiques de l'histoire de l'institution, créée il y a plus de 50 ans, et le plus important jamais décidé.

"Des plans individuels de mise en oeuvre ont été soumis par les pays membres de l'AIE. Ces plans indiquent que des stocks seront mis à disposition par les Etats membres de l'AIE en Asie et Océanie immédiatement, tandis que des stocks de membres de l'AIE aux Amériques et en Europe seront mis à disposition à partir de la fin du mois de mars", selon l'agence filiale de l'OCDE.

L'Agence recense pour ce plan 172,2 millions de barils issus de stocks du continent américain, près de 110 millions d'Asie-Océanie (dont 66,8 millions venus de stocks d'Etats, 41,8 millions d'industriels) et autant d'Europe (dont un tiers de stocks d'Etat).