information fournie par Reuters • 29/04/2026 à 14:14

TotalEnergies a neuf tankers bloqués dans le détroit d'Ormuz-PDG

Patrick Pouyanné, le PDG de TotalEnergies TTEF.PA , a déclaré mercredi lors d'une conférence avec les analystes :

* TOTALENERGIES A NEUF TANKERS BLOQUÉS DANS LE DÉTROIT D'ORMUZ, UN EN EST SORTI AU COURS DU WEEK-END.

Pour plus de détails, cliquez sur TTEF.PA

(Rédigé par America Hernandez, version française Benjamin Mallet)