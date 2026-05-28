Etats-Unis : l'inflation PCE accélère à 3,8% sur un an en avril

Un magasin de Port Washington

Les prix ‌à la consommation aux États-Unis ont ​progressé conformément aux attentes sur un an en avril, montrent les données publiées ​jeudi par le département du Commerce.

L'indice des prix ​de la consommation personnelle (PCE) ⁠a augmenté de 3,8% en rythme ‌annuel, après +3,5% en mars. Les économistes interrogés par Reuters attendaient +3,8%.

Il ressort ​sur ‌un mois à +0,4%, alors que les ⁠économistes tablaient sur +0,5%, et après +0,7% en mars.

Une mesure plus étroite de l'inflation, ⁠l'indice "core PCE", ‌qui exclut les éléments volatils que ⁠sont l'énergie et les produits ‌alimentaires, ressort à +3,3% sur un ⁠an en avril, conformément aux attentes, ⁠et après +3,2% ‌en mars.

Sur un mois, il ressort à +0,2% ​en avril, ‌moins que prévu (+0,3%) et après +0,3% en mars.

Parallèlement, les dépenses de ​consommation des ménages américains ont augmenté de 0,1% le mois ⁠dernier.

Les revenus des ménages sont quant à eux restés stables en avril, contre un consensus de +0,4%, et après +0,5% (révisé de +0,6%) en mars.

(Rédigé par Elena Smirnova, édité par ​Augustin Turpin)