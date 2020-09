Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Total veut croître au Brésil, y compris dans les renouvelables Reuters • 30/09/2020 à 15:20









30 septembre (Reuters) - Patrick Pouyanné, le PDG de Total TOTF.PA , a déclaré mercredi lors d'une présentation aux investisseurs de la stratégie du groupe : * QU'IL SERAIT "TRÈS SURPRIS" QUE LE PRIX DU BARIL NE SOIT PAS À 50 OU MÊME 60 DOLLARS D'ICI 2025 * TOTAL COMPTE CROÎTRE AU BRÉSIL, Y COMPRIS DANS LES RENOUVELABLES-PDG * TOTAL PRÉVOIT D'INVESTIR $1 MD PAR AN DANS L'EXPLORATION-PDG * TOTAL PRÉVOIT UNE DÉCISION FINALE D'INVESTISSEMENT DANS UN PROJET ONSHORE EN OUGANDA D'ICI FIN 2020-PDG Pour plus de détails, cliquez sur TOTF.PA (Benjamin Mallet)

Valeurs associées TOTAL Euronext Paris +4.17%