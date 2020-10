Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Total: Net ajusté en baisse de 72% au troisième trimestre, dividende maintenu Reuters • 30/10/2020 à 08:05









TOTAL: NET AJUSTÉ EN BAISSE DE 72% AU TROISIÈME TRIMESTRE, DIVIDENDE MAINTENU PARIS (Reuters) - Total a publié jeudi des résultats en net recul au titre du troisième trimestre 2020, marqués par l'effondrement des cours du pétrole dû au coronavirus, mais a renoué avec un bénéfice net part du groupe et a une nouvelle fois maintenu le niveau de son dividende. Le groupe pétrolier, qui propose un acompte sur dividende trimestriel de 0,66 euro par action, a cependant revu à la baisse ses prévisions pour 2020 en matière d'investissements nets - à moins de 13 milliards de dollars contre moins de 14 milliards auparavant - et indique qu'il "dépassera" son programme de réduction des coûts opératoires avec plus d'un milliard de dollars d'économies. Total a également une nouvelle fois abaissé sa prévision annuelle de production, à moins de 2,9 millions de barils équivalent pétrole par jour (Mbep/j) contre 2,9 à 2,95 Mbep/j attendus précédemment. Il a enregistré au troisième trimestre un résultat net ajusté de 848 millions de dollars (-72%) et une production en baisse de 11%, à 2,715 Mbep/j. Son résultat net part du groupe s'établit dans le même temps à 202 millions de dollars (-93%) et son cash-flow à 4,3 milliards (-41%). (Benjamin Mallet, édité par Jean-Michel Bélot)

Valeurs associées TOTAL Euronext Paris 0.00%