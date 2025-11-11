 Aller au contenu principal
Total Energies : remonte au contact de ses sommets de mi-juin vers 55,5E
information fournie par Zonebourse 11/11/2025 à 16:39

Total Energies profite du rebond pétrole vers 65$ à Londres, efface la résistance des 54,6E du 22 août et remonte au contact de ses sommets de mi-juin vers 55,5E.
Le prochain objectif devient l'ex-zénith intraday des 56,5E du 13 juin, c'est à dire la MM à 200 semaines.

Pétrole et parapétrolier

Valeurs associées

TOTALENERGIES
55,340 EUR Euronext Paris +2,41%
