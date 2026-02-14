JO 2026/Biathlon-Les Françaises Michelon et Jeanmonnot en argent et bronze sur le sprint, Kirkeeide sacrée

Biathlon - Cérémonie de victoire du sprint féminin 7,5 km

L'équipe de France de biathlon a ‌poursuivi samedi sa formidable moisson de médailles aux Jeux olympiques de Milan-Cortina grâce à Océane Michelon et ​Lou Jeanmonnot, respectivement en argent et en bronze du sprint derrière la Norvégienne Maren Kirkeeide.

La délégation française compte désormais 12 médailles, dont sept en biathlon.

Maren Kirkeeide s'est imposée en 20'40''8, avec 3''8 d'avance sur ​Océane Michelon et 23''7 sur Lou Jeanmonnot.

Pour sa première course aux Jeux olympiques, Océane Michelon est passée tout proche du sacre. Avec un ​10/10 au tir et le troisième temps de ski, ⁠elle n'a été battue que par Maren Kirkeeide, qui monte à 22 ans sur son premier podium ‌olympique.

"Quelle journée incroyable. Ça fait dix jours que je suis là et ça a été long de voir les autres prendre le départ, je commençais à trépigner d'impatience ​et je suis vraiment contente de ‌la course du jour", a réagi sur France TV la Savoyarde de ⁠23 ans.

"Je crois que je ne m'en rends pas vraiment compte. J'y ai cru à cette première victoire individuelle mais j'ai eu beaucoup, beaucoup de mal dans le dernier kilomètre. (...) C'était que du bonheur."

Présente sur ⁠le circuit de la ‌Coupe du monde depuis deux ans seulement, Océane Michelon compte deux podiums cette ⁠saison. Mais elle se sublime souvent sur les grands événements, à l'image de sa médaille d'argent, déjà, ‌sur la mass start des derniers Mondiaux.

BIEN PLACÉES POUR LA POURSUITE

Lou Jeanmonnot, déjà médaillée ⁠d'or sur le relais mixte et d'argent sur l'individuel, a récolté le métal ⁠qui lui manquait. Avec ‌le deuxième temps de ski, elle ne doit sa troisième place qu'à une erreur commise sur le tir ​debout.

"J'avoue que je n'y croyais pas avec cette ‌erreur, je ne pensais pas que le podium était accessible", a déclaré la leader du classement général de la Coupe du ​monde sur France TV. "Je suis très contente de voir qu'à la fin c'est un nouveau podium. Je me console en disant que c'est un nouveau métal que je n'ai pas, mais j'avoue que ⁠j'espérais mieux."

Les deux Françaises sont particulièrement bien placées pour la poursuite de dimanche, lors de laquelle les écarts du sprint sont conservés pour l'ordre de départ.

La championne olympique de l'individuel Julia Simon a terminé 34e (+1'55''8, deux fautes) et Justine Braisaz-Bouchet a pris la 62e place (+2'43''6, quatre fautes). Cette dernière ne disputera pas la poursuite, pour laquelle les 60 premières du sprint sont engagées.

(Reportage de Philip O'Connor, version française ​Vincent Daheron, édité par Benjamin Mallet)