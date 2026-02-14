"Crue généralisée" en France: "on a dépassé tous nos records", selon la directrice de Vigicrues (à l'AFP)

Vue aérienne de la Garonne en crue à Tonneins, dans le Lot-et-Garonne, le 13 février 2026 ( AFP / Christophe ARCHAMBAULT )

Le phénomène de "crue généralisée" qui touche la France dépasse "tous (les) records", a affirmé samedi à l'AFP la directrice du service Vigicrues, en disant ne pas attendre de "retour à la normale pour les prochains jours".

La France se trouve dans "une situation exceptionnelle" avec "81 départements en vigilance simultanément dont 2 en rouge et 14 en orange pour 154 rivières", ajouté au fait que le pays est "depuis 30 jours d'affilée sans discontinuer en (vigilance) orange ou en rouge", a indiqué Lucie Chadourne-Facon, directrice de Vigicrues, dans un entretien à l'AFP.

"Donc on a dépassé tous nos records", depuis que Vigicrues, le service public d'information sur les risques de crues en France, a été créé en 2006.

Dans le détail, deux départements et deux tronçons de rivière sont placés en rouge, tandis que 17 tronçons et 14 départements le sont en vigilance orange. La vigilance jaune s'applique également à 135 tronçons et 65 départements, selon les données de la carte de 10H00 qui sera actualisée à 16H00.

En outre, la France a atteint en cette période un indice de l'humidité des sols "le plus élevé", depuis le début de compilation de cette donnée en 1959.

"On a une situation de crue généralisée sur tout le territoire national parce que tous les sols sont saturés partout" et ont "perdu leur capacité d'infiltration", a-t-elle expliqué.

"Très clairement, on ne parle absolument pas de retour à la normale pour les prochains jours de notre côté", a souligné Mme Chadourne-Facon.

L'ampleur et la durée du phénomène s'expliquent par les importants cumuls de pluie depuis deux mois sur une partie du territoire, qui ont fini par saturer les sols, gorgés d'eau.

"En Bretagne, jusqu'au Massif central et l'ensemble du pourtour méditerranéen et la Corse", il est tombé dans cette période "en moyenne plus de 250 mm de pluie au mètre carré, soit 200 litres au mètre carré sur tout ce territoire-là", a résumé Mme Chadourne-Facon.

"Ces pluies qui tombent vont naturellement rejoindre les rivières par le ruissellement sur le sol puisque le sol ne peut plus absorber l'eau", a-t-elle ajouté.

De fait, "aujourd'hui, les rivières sont extrêmement sensibles aux moindres précipitations, aux moindre pluies qui arrivent sur le territoire, et les rivières du coup réagissent très rapidement", a expliqué Mme Chadourne-Facon. "Toutes les perturbations qui arrivent réalimentent en permanence les crues".